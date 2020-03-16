Введенный правительством карантин и распространение коронавируса в соседних странах для руководителей православных церквей в Украине – не аргумент.

Прихожане православных церквей пошли на воскресную службу несмотря на запрет властей на массовые мероприятия и призывы к самоизоляции из-за распространения коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает Бабель.

Во время воскресной службы, прихожане подходят к священнику, каятся и целуют библию и крест. Каждый, кто поцеловал стекло, тут же протирает его тряпкой, которая лежит возле мощей.

По словам корреспондента "Бабеля", каждый после короткой молитвы целует стекло раки с мощами. Один мужчина целует, кашляет и целует еще раз.

"Я как-то в этот вирус не очень верю. Думаю, это заговор фармакологических компаний, чтобы испытывать на нас прививки", – сказал один из прихожан.

"Я так и говорю, Украина – это окраина, сюда и вирус не приходит. Молимся Господу нашему, чтобы обошлось. С нами Бог, я ему верю, а не врачам", – сказала 70-летняя прихожанка возле церкви.

В Михайловском Златоверхом соборе воскресную службу правил митрополит Епифаний, предстоятель ПЦУ.

По словам репортера издания, раз в полчаса служительница храма протирала стекла одной и той же тряпкой. Предстоятель Епифаний просит молиться и утверждает, что заболеть "может лишь тот, кто усомнился в вере".

Люди по очереди подходят к митрополиту. Он зачерпывает специальной ложечкой вино из чаши и вкладывает ее каждому в рот. Кто-то просто ждет, чтобы вино вилилось с ложки, а кто-то слизывает его. За несколько минут сорок человек причащаются из одной ложки.

Фото: Сергей Моргунов / «Бабель»

Ранее, три дня назад Институт церкви и общества провел круглый стол, где Епифаний призвал соблюдать правила гигиены. На проповеди он повторил те же слова:

"Мы считаем, что во время эпидемии достаточно будет поклониться святым мощам, иконе, кресту и так выразить свое почтение. Лучше избегать поцелуев икон и крестов", – заявил предстоятель ПЦУ.

Напомним, пациентка с коронавирусом с Житомирской области, у которой 12 марта обнаружили коронавирус, не сразу обратилась за помощью врачей и не самоизолировалась после приезда из-за границы. 13 марта она умерла.

Как ранее сообщал Фокус:

11 марта Кабмин ввел карантин по всей территории Украины до 3 апреля из-за пандемии коронавируса. Закрыты учебные заведения и запрещены массовые мероприятия.

С 17 марта Украина на две недели закроет границу для авиационного, ж/д и автобусного сообщения. В МИД посоветовали украинцам вернуться в страну из-за границы до этой даты. Тем, кто не успеют то этой даты, для возвращения домой советуют связаться с дипломатами по горячей линии или через систему "Друг".