Кашель и першение в горле. Стало известно состояние зараженного коронавирусом студента в Киеве

Врачи характеризуют состояние как удовлетворительное

Госпитализированный в Киеве с коронавирусом студент находится в удовлетворительном состоянии в Александровской больнице.

Об этом сообщает руководитель пресс-службы департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская, передает 112 Украина.

"Я могу предоставить абсолютно точную информацию об одном случае, это молодой человек, который сейчас находится в Александровской клинической больнице. Врачи его состояние характеризуют как удовлетворительное. У него сейчас легкий респираторный синдром, есть легкий кашель и першение в горле, но он находится в изоляции и под наблюдением врачей Александровской больницы", – говорит Вишневская.

Напомним, вчера в Киеве были зарегистрированы два случая заражения коронавирусом.

В целом же, в Украине 7 подтвержденных случае инфицирования коронавирусом, один из них – летальный (у пожилой женщины в Житомирской области).

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