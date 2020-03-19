Комендантский час и тотальный контроль. У Авакова описали эффективные меры для борьбы с COVID-19

Штрафы за выход на улицу и слежение за передвижением украинцев. "И это – не апокалипсис. Это – перечень эффективных мер для борьбы с болезнью", - говорит советник Авакова

В МВД заговорили о возможном введении в Украине комендантского часа и штрафов за выход на улицу без особой нужды.

Об этом у себя в Facebook пишет советник главы МВД Иван Варченко.

По его словам Украине стоит перенять опыт Китая и разработать эффективные государственные меры по сдерживанию коронавируса.

Среди таких "эффективных мер", пишет Варченко, – введение чрезвычаного положения по всей территории Украины.

"Решения по ЧП в Киевской, Черновицкой и Житомирской областях уже позволяют психологически подготовить украинцев к такому шагу", – пишет Варченко.

Советник Авакова делится: на время ЧП работать будет только тот бизнес, который критически необходим для жизнеобеспечения страны.

При этом, оперштабы по противодействию коронавирусу смогут устранять руководителей госпредприятий и организаций в случае ненадлежащего выполнения ими заданий.

Также будет установлен особый порядок распределения продуктов питания. Ограничат и свободу передвижения: за нарушения правил будут выписывать штрафы.

"Право на приватность личной жизни, личные данные и передвижение временно уступят место праву граждан на жизнь и здоровье", – пишет советник Авакова.

Варченко намекнул, что китайцы оперативно разработали и ввели в действие систему, отслеживающую передвижение каждого гражданина: это позволяет установить его контакты.

"В Украине будут использоваться похожие системы контроля", – добавил он.

"И это – не апокалиптические прорицания с целью посеять панику. Это – перечень эффективных государственных мер, которые позволят преодолеть коронавирусную угрозу", – добавил он.

Как ранее сообщал Фокус:

19 марта в Украине подтвердили новые случаи заражения коронавирусом в Житомире, Киеве и Днепропетровской области.

Всего по состоянию на 19 марта в Украине зафиксирован 21 случай коронавируса.