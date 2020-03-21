Маска есть? А если найду? Следить за соблюдением карантина в Киеве поручили "Муниципальной варте"

Также члены "Варты" смогут проверять у киевлян удостоверения личности

Следить за соблюдением карантина в Киеве будет "Муниципальная варта".

Об этом говорится в протоколе №16 постоянной комиссии по ТЭБ и ЧС, который опубликован на сайте КГГА.

Согласно документу, "Варта" должна будет "обеспечить общественный порядок и соблюдение ограничительных мер" на территории Киева.

Так, члены "Варты" будут дежурить в каждой единице наземного общественного транспорта: в их задачи будет входить контроль за наличием у граждан специального билета и проверка средств индивидуальной защиты.

Также они смогут проверять удостоверения личности киевлян.

Как пишет Бабель, "Муниципальная варта" появилась в 2015 году.

Спустя два года, в 2017-м, мэр Киева Виталий Кличко вручил удостоверения первым 36 членам "Варты", которые в тот же день (29 июня) даже сложили присягу.

Тогда городской глава говорил, что "Варта" – это "первый шаг к появлению муниципальной полиции в Киеве".

В августе прошлого года журналист Денис Казанский рассказал у себя в Facebook, что был свидетелем "рейда" "Варты" на столичном ж/д вокзале.

Тогда, по словам Казанского, члены "Варты" вернули вероятно украденный злоумышленниками кошелек киевлянке.

Кроме того, в сети появлялась информация, будто координатор С14 Сергей Мазур в составе "Варты" следил за правопорядком во время митинга на Софийской площади в декабре 2018 года.

LB.ua пишет, что среди членов "Варты" есть участники праворадикальной организации С14, в частности ее лидер Евгений Карась.

Высказывались о "Варте" и в полиции. Так, начальник управления патрульной полиции Юрий Зозуля в 2018 году рассказывал, что с "Вартой" у них сотрудничества нет.

"Мы не можем сотрудничать с людьми, которые исповедуют и постоянно говорят о нарушении прав человека, тогда как база нашей деятельности – защита прав человека. Мы не можем работать с людьми, которые исповедуют расовую ненависть", – говорил он.

Как ранее сообщал Фокус:

11 марта Кабмин ввел карантин по всей территории Украины до 3 апреля из-за пандемии коронавируса. Закрыты учебные заведения и запрещены массовые мероприятия.

20 марта городские власти Киева приняли решение о введении чрезвычайной ситуации в столице.