Кличко и МОЗ снова разошлись в данных по числу зараженных коронавирусом в Киеве

По словам мэра, в столице 24 больных, в Центре общестенного здоровья говорят, что на пять больше

В Киеве количество подтвержденных случаев коронавируса достигло 24. За сутки заразились 14 человек. Об этом заявил на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.

"Таким образом в столице всего 24 больных на коронавирус. Подчеркиваю, что эту информацию мы получаем от государственного Киевский городской лабораторный центр МОЗ Украины, куда мы отправляем тесты для подтверждения или опровержения диагноза", - заявил он.

Отметим, что, согласно данным Центра общественного здоровья МОЗ по состоянию на вечер 23 марта, количество подтвержденных случаев коронавируса в столице составило 29. При этом за сутки было зафиксировано 20 новых случаев.

По его словам, из 14 новых инфицированных - 8 женщин возрастом от 25 до 49 лет и 6 мужчин возрастом от 23 до 56 лет. Кличко добавил, что из 24 зараженных 22 человека прилетели с коронавирусом из-за границы. Еще два случая - местное заражение (в Житомирской и Киевской областях).

В столичных больницах находятся 13 человек, еще 11 лечатся на самоизоляции под наблюдением врачей.

Также мэр сообщил, что сегодня 594 человека проверили с помощью экспресс-тестов. 22 образца отправили в лабораторный центр для подтверждения или опровержения диагноза.

Напомним, это уже не первый раз, когда ЦОЗ и КГГА разошлись в данных по количеству зараженных. 22 марта Кличко сообщил о семи новых случаях в Киеве, а в ЦОЗ - только о шести. Позже замглавы МОЗ Викторя Ляшко пояснил, что седьмой пациент, о котором сообщил мэр, был учтен в общегосударственной статистике еще 21 марта (сначала диагноз ему подвтердили в частной клинике, а потом в государственной).

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