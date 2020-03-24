Тесты на вшивость. Как в Украину везли средства для борьбы с коронавирусом

23 марта самолет Ил-76 доставил в Украину китайские тесты на коронавирус и медицинское оборудование. Однако объем партии оказался значительно меньше обещанного президентом Владимиром Зеленским.

На фоне разгоревшегося по этому поводу скандала народный депутат Андрей Мотовиловец ("Слуга народа"), сопровождавший рейс из Китая, дал блиц-интервью сразу двум изданиям — Украинской правде и LIGA.net, в которых попробовал объяснить происходящее.

Всего в Китай спецрейсом отправились 10 человек. По словам Мотовиловца, к этой миссии его привлекли по инициативе замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко. По его словам, 17 марта он зашел в ОП и спросил, требуется ли им помощь, тогда его попросили помочь в организации работы штаба по сбору денег от бизнеса.

"Я пригласил ряд финансистов, развернули маленький штаб, который аккумулирует деньги и занимается поиском поставщиков. Я был неким связным звеном между поставщиками, украинскими бизнесменами, которые давали деньги на закупку и госорганами. Поэтому приняли решение, что я и должен сопровождать груз", — говорит нардеп.

По его словам, авиаперелет в Китай профинансировало Министерство обороны (стоимость рейса он оценил в 200-260 тыс. долларов), а саму закупку — большой бизнес, с которым ранее провел встречу Зеленский.

Встреча Зеленского с крупным бизнесом состоялась 17 марта. На ней присутствовали 16 бизнесменов (среди них Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Александр Ярославский и Сергей Тигипко) / Фото: ОП

При этом закупку тест-систем для ПЦР профинансировал лично китайский миллиардер, основатель Alibaba Джек Ма.

"Джек Ма помог нашей стороне. Он дружит с Александром Ярославским. Это письмо про то, что Джек Ма любит Украину. Они захотели передать нам лабораторные тесты в каком-то количестве", — говорит Мотовиловец.

Однако суммы, потраченные на закупку тестов и медоборудования, депутат называть отказался.

"Эта информация будет предоставлена позже, сейчас она не комментируется. Вы, наверное, слышали, что происходит в мире. Цены никто не хочет раскрывать. Мы готовы на аудит после окончания работы", — отметил "слуга народа".

С поиском товаром помогали агенты украинских бизнесменов. В частности, Мотовиловец отметил, что "непосредственно бегали и искали" представители Смарт-Холдинга Вадима Новинского (отметим, что сам Новинский на встрече с президентом отсутствовал).

Мотовиловец рассказал, что всего самолет доставил в Украину 21,2 тонны товаров (около 15 наименований), но на вопрос, почему привезли только 250 тыс. экспресс-тестов, хотя президент обещал то ли миллион, то ли 10 миллионов, он отвечать также отказался.

"Пускай комментируют компетентные органы. Это очень больная тема", — заявил депутат.

Напомним, доставку тестов из Китая анонсировал президент Владимир Зеленский. С 16 мая он заявил, что миллион "быстрых тестов" должны поставить в Украину в субботу, 21 марта. Однако уже 20 марта президент изменил время и размер партии поставки. В видеобращении он анонсировал, что в ближайшие дни из Китая привезут 10 миллионов лабораторных тестов, 10 аппаратов ИВЛ, 1 миллион масок, 400 тысяч экспресс-тестов и 10 тысяч литров дезинфицирующей жидкости.

Самолет Ил-76 вылетел за товарами в Китай 20 марта и вернулся в ночь на 23 марта.

Еще на этапе полета возник скандал относительно того, какие именно тесты привезут в Украину. Когда самолет еще находился в Китае, адвокат Евгения Закревская со ссылкой на государственного эксперта Минздрава Павла Поламарчука написала в Facebook, что в Украину везут только экспресс-тесты, а тест-системы ПЦР правительство не закупает.

Дело в том, что экспресс-тесты на COVID-19 имеют большую погрешность. По словам медиков, они могут определить вирус только после того, как в организме появляются антитела. Это происходит спустя 5–6 дней после проявления симптомов, при этом человек может быть заразным в течение недели до того момента, когда подобный тест сможет подтвердить факт заболевания. В свою очередь, тест-системы ПЦР доподлинно устанавливают наличие или отсутствие вируса даже до появления первых симптомов.

В итоге оказалось, что в Украину доставили два вида тестов, но их количество было значительно ниже анонсированного президентом. Самолет доставил 521 тест-систему для ПЦР (их хватит для проверки около 50 тыс. человек) и 250 тыс. экспресс-тестов (150 тыс. из них передали Центру общественного здоровья, а остальные — ВСУ, Погранслужбе, Нацгвардии и Нацполиции).

Отметим, что ни один из скандалов с поставкой тестов официальные лица не комментировали. В то же время их обусждение активно продолжается в соцсетях. Подключились к ним и анонимные Telegram-каналы (Темный рыцарь, Голда Меїр, Компромат.leaks и другие, которые ссылаться друг на друга). В них вина за провал коммуникации возлагается на замглавы ОП Тимошенко, который якобы и сообщил президенту неправильные цифры. Выдвигаются даже конспиративные версии, что недостающие тесты на самом деле были распроданы поштучно или переданы бизнесменам, которые на них "сбросились".

Сам президент Зеленский в своем новом видеообращении заявил, что в ближайшее время будут новые поставки из Китая, Южной Кореи и других неназванных стран, но их точной даты не назвал. Мотовиловец в свою очередь сказал, что новые рейсы должны состояться на этой неделе. Молчат официальные лица и о том, сколько в итоге и в какой срок должны быть поставлены новые тесты.