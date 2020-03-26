На границе повышенную температуру выявили только у 52 человек, а проверили 2,7 млн, - Погранслужба

Глава ведомства рассказал, что некоторые въезжающие специально принимают жаропонижающие препараты, чтобы сбить температуру

Глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко заявил о низкой эффективности температурного скрининга на границе для выявления лиц с симптомами коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Он отметил, что процент выявления лиц с повышенной температурой сверхнизкий. Всего за месяц проверили 2,7 млн человек, но повышенную температуру выявили только у 52 из них.

Дейнеко также рассказал, что некоторые въезжающие перед пересечением границы специально принимают жаропонижающие препараты, чтобы сбить температуру.

"Поступает информация, что люди перед тем, как проходить границе, употребляют жаропонижающие медицинские препараты, и мы не можем выявлять лиц, если у них нет ярко выраженных симптомов", - отметил он.

Дейнеко добавил, что с начала месяца в страну въехало на 200 тыс. больше человек, чем выехало.

Как ранее сообщал Фокус:

25 марта Кабмин ввел полный запрет на пассажирские перевозки через границу с 00:00 28 марта. Глава МВД Арсен Аваков призвал укаинцев вернуться домой, или и дальше оставаться за границей.