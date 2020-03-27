Из США в Украину летит борт с 354 пассажирами. Посол говорит, их отпустят на самоизоляцию

2020-03-27 08:59:50

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При этом, никого в Нью-Йорке перед вылетом не проверяли на коронавирус. "Это все будет делаться украинскими властями на месте", – говорит Ельченко

По причине распространения коронавируса, из США в Украину вылетел самолет с 354 пассажирами на борту. 

Об этом информирует посольство Украины в США.

В посольстве говорят, что на рейсе – 39 детей, которые учились в Америке, а также 2 украинских ветерана (они проходили реабилитацию из-за потери зрения).

Всем пассажирам раздали несколько масок – их можно будет менять во время долгого перелета.

Также известно, что дипломаты передали на самолет партию масок KN90, которыми пассажиры смогут воспользоваться, когда будут из "Борисполя" добираться домой.

эвакуация, сша, самолет, украинцы

эвакуация, сша, самолет, украинцы

В комментарии Укринформу посол Украины в США Владимир Ельченко уточнил, что в аэропорту Нью-Йорка украинцев на коронавирус никак не проверяли.

Но по прилету всех обязательно проверят. "Это все будет делаться украинскими властями на месте", – говорит он.

Также он добавил, что всех прибывших на карантин (как эвакуированных из Уханя) отправлять не будут: они должны будут дома пройти 14-дневную самоизоляцию.

В то же время, если у кого-то украинские медики в "Борисполе" обнаружат высокую температуру, будет приниматься решение о возможной госпитализации.

Также Ельченко разъяснил ситуацию с окончанием действия американской визы у тех, кто не успел эвакуироваться из США.

"Этих людей беспрепятственно выпустят из США, это ясно. Но у них могут возникнуть вопросы в будущем, когда они будут обращаться за американской визой", – говорит посол.

Поэтому дипломат советует таким гражданам заполнить форму I-539, которая будет 100-процентным предохранителем от возникновения спорных ситуаций с повторным получением визы.

Стоит отметить, что по последним данным США обогнали Китай и Италию и вышли на первое место по количеству случаев инфицирования коронавирусом.

Сейчас в Америке выявлено 85 594 случаев COVID-19 при 1 300 случаях смертей от заболевания. 

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