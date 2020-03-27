Из США в Украину летит борт с 354 пассажирами. Посол говорит, их отпустят на самоизоляцию
2020-03-27 08:59:50
При этом, никого в Нью-Йорке перед вылетом не проверяли на коронавирус. "Это все будет делаться украинскими властями на месте", – говорит Ельченко
По причине распространения коронавируса, из США в Украину вылетел самолет с 354 пассажирами на борту.
Об этом информирует посольство Украины в США.
В посольстве говорят, что на рейсе – 39 детей, которые учились в Америке, а также 2 украинских ветерана (они проходили реабилитацию из-за потери зрения).
Всем пассажирам раздали несколько масок – их можно будет менять во время долгого перелета.
Также известно, что дипломаты передали на самолет партию масок KN90, которыми пассажиры смогут воспользоваться, когда будут из "Борисполя" добираться домой.
В комментарии Укринформу посол Украины в США Владимир Ельченко уточнил, что в аэропорту Нью-Йорка украинцев на коронавирус никак не проверяли.
Но по прилету всех обязательно проверят. "Это все будет делаться украинскими властями на месте", – говорит он.
Также он добавил, что всех прибывших на карантин (как эвакуированных из Уханя) отправлять не будут: они должны будут дома пройти 14-дневную самоизоляцию.
В то же время, если у кого-то украинские медики в "Борисполе" обнаружат высокую температуру, будет приниматься решение о возможной госпитализации.
Также Ельченко разъяснил ситуацию с окончанием действия американской визы у тех, кто не успел эвакуироваться из США.
"Этих людей беспрепятственно выпустят из США, это ясно. Но у них могут возникнуть вопросы в будущем, когда они будут обращаться за американской визой", – говорит посол.
Поэтому дипломат советует таким гражданам заполнить форму I-539, которая будет 100-процентным предохранителем от возникновения спорных ситуаций с повторным получением визы.
Стоит отметить, что по последним данным США обогнали Китай и Италию и вышли на первое место по количеству случаев инфицирования коронавирусом.
Сейчас в Америке выявлено 85 594 случаев COVID-19 при 1 300 случаях смертей от заболевания.
Как ранее сообщал Фокус:
- 17 марта было ограничено авиасообщение из-за коронавируса. Тем не менее, украинцы могли вернуться в страну автомобильным транспортом.
- С 24 марта гражданам Украины запрещено покидать пределы страны в туристических целях.
- Вчера президент Владимир Зеленский заявил, что до конца пятницы 27 марта будет закрыта государственная граница.