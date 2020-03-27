Спасатели распыляют "специальную смесь" на различные поверхности. Говорят, она безопасна для людей и животных, а также не повреждает материалы

Спасатели ГСЧС по всей Украине проводят на улицах и в помещениях дезинфекцию.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Дороги, тротуары и помещения, в которых могут массово собираться люди, проходят тщательную дезинфекцию", – говорят в министерстве.

Дезинфекцию проводят с помощью распыления "специальной смеси" – в МВД говорят, что она вполне безопасна для людей и животных и не повреждает материалы.

Кроме того, такая смесь обеспечивает надежный смыв органических и неорганических веществ с любых поверхностей.

В ГСЧС также показали, как прошла дезинфекция поезда рейса "4 столицы", который привез домой украинцев из-за рубежа.

Необходимость дезинфекции была обусловлена тем, что у одного из пассажиров подтвердили COVID-19.

По месту жительства еще одного граджанина с коронавирусом спасатели также провели дезинфекцию, обработав раствором подъезд дома и придомовую территорию.

Как ранее сообщал Фокус:

Еще 17 марта, в связи с распространением COVID-19, в Киеве начали усиленно дезинфицировать маршрутки, вагоны поездов метро, остановки общественного транспорта и подземные переходы.