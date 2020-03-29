475 инфицированных и 10 летальных случаев. Статистика коронавируса в Украине на вечер 29 марта

По состоянию на вечер 29 марта шестеро пациентов выздоровели

В Украине зафиксировано 475 случаев инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По данным Центра общественного здоровья, все случаи подтверждены ПЦР-тестами. Шестеро пациентов выздоровели.

Также в Украине зафиксировано 10 летальных исходов от COVID-19.

Сегодня утром в МОЗ отчитались о 418 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19. 9 из них оказались летальными.

5 пациентов к утру 29 марта выздоровели.

Таким образом, за день по Украине зафиксировали 57 новых случае коронавируса, один летальный исход и один случай выздоровления.

Как ранее сообщал Фокус:

Сегодня, в Киев прилетели два спецрейса с украинцами, один из самолетов привез граждан Украины из Нью-Йорка. На борту самолета находились 359 украинцев.

Еще один самолет в "Борисполь" прилетел из Вьетнама. В попытках сбежать из-под обсервации эвакуированные выламывали двери аэропорта.