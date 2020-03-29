475 инфицированных и 10 летальных случаев. Статистика коронавируса в Украине на вечер 29 марта
2020-03-29 23:12:53
По состоянию на вечер 29 марта шестеро пациентов выздоровели
В Украине зафиксировано 475 случаев инфицирования коронавирусом.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
По данным Центра общественного здоровья, все случаи подтверждены ПЦР-тестами. Шестеро пациентов выздоровели.
Также в Украине зафиксировано 10 летальных исходов от COVID-19.
Сегодня утром в МОЗ отчитались о 418 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19. 9 из них оказались летальными.
5 пациентов к утру 29 марта выздоровели.
Таким образом, за день по Украине зафиксировали 57 новых случае коронавируса, один летальный исход и один случай выздоровления.
Как ранее сообщал Фокус:
- Сегодня, в Киев прилетели два спецрейса с украинцами, один из самолетов привез граждан Украины из Нью-Йорка. На борту самолета находились 359 украинцев.
- Еще один самолет в "Борисполь" прилетел из Вьетнама. В попытках сбежать из-под обсервации эвакуированные выламывали двери аэропорта.
- Комментируя стремительный рост заболеваемости, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.
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