Такси для медиков и еда бездомным. Как украинцы выручают друг друга во время карантина

Для кого карантин, а для кого – мать родная. И пока некоторые аптеки делают кассу, продавая маски по 25 грн, есть компании, общественные организации и социальные инициативы, которые помогают согражданам на безвозмездных началах. Фокус собрал примеры неравнодушных друг к другу украинцев.

Бесплатные такси

С 23 марта в столице остановили весь муниципальный пассажирский транспорт. Теперь им могут пользоваться только сотрудники критически важных сфер: медики, правоохранители, работники продуктовых магазинов и др. Пускают в транспорт по специальному проездному, но, чтобы воспользоваться такой возможностью, прежде следует отстоять немалую очередь.

Транспортные ограничения ввели и в других городах страны, а вместе с тем появились социальные инициативы неравнодушных украинцев. Общаются водители с пассажирами через соцсети Viber, Telegram и Facebook в группах "Подвези медика на работу" или "Поехали на работу вместе". Также помощь медицинским работникам оказывают и некоторые службы такси. Uber, Opti и Bolt бесплатно возят медиков в Киеве, во Львове – Uklon и Bolt, а вХарькове – OnTaxi.

#Не_начхати на бездомных

Бездомные – одна из самых уязвимых групп людей в сложившейся коронавирусной ситуации. И дома нет, откуда выходить не рекомендуется, и мыла, чтобы руки мыть. Зато есть неравнодушные сограждане.

Движение "Молодежь за мир" регулярно помогает бездомным продуктами, средствами защиты и антисептиками. С начала карантина они приезжают на вокзал каждый день и кормят тех, чей адрес состоит из слова "улица". На днях активисты отчитались в соцсети о том, что смогли накормить 170 человек. Меню состояло из горохового супа, хлеба и бутербродов.

Кампания #не_начхати призывает помогать бездомным и просто бедным людям в такие тяжелые времена и не быть безразличными к тем, кто нуждается в помощи больше всего.

Прекрасный возраст

У общественных организаций, которые и раньше помогали пожилым людям, в условиях карантина стало еще больше работы. Благотворительный фонд "Жизнелюб" сосредоточился на адресной помощи – продуктами, лекарствами, оплатой коммунальных услуг, а также информированием.

"Жизнелюб" вместе с командами MacPaw и Playtika закупили и расфасовали 2350 наборов еды более чем на полмиллиона гривен. Наборы также передадут детям с инвалидностью, которые живут только с мамами.

Для нескучной изоляции

Для тех, кто следует рекомендациям МОЗ не выходить на улицу, многие онлайн-сервисы и контентные платформы придумали, как помочь скрасить досуг.

Megogo расширил каталог бесплатных фильмов специально на период карантина. В библиотеку добавлено около 100 новых фильмов. Таким образом, теперь там доступно более 10 тыс. единиц контента, среди которых около 4500 фильмов и 1500 мультфильмов.

Бесплатные фильмы доступны для всех, независимо от наличия регистрации на сайте: на любых платформах, а также в веб-версии и приложениях на Smart TV и смартфонах.

Книжный интернет-магазин "Наш формат" рекомендует оставаться дома и читать книги. Украинское издательство предлагает скидки до 50% на электронные книги. А для тех, кто привык больше слушать, в распоряжении "Слухай" – библиотека аудиокниг на украинском языке в постоянном бесплатном доступе.

Известный сайт для взрослых Pornhub на время карантина бесплатно открыл премиум-аккаунты. Подписка Pornhub Premium будет доступна для всех в течение месяца, до 23 апреля. Она открывает доступ к размещенному на ресурсе порно в Full HD. Просмотр видеороликов также не будет прерываться рекламой.

А еще украинский онлайн-банк Мonobank ввел дополнительную категорию кешбэка — "Карантин".

"Совершая покупки на PlayStation Store, Xbox | Microsoft Store, Netflix, Megogo, Pornhub, Brazzers, AppStore и Google Play до конца марта 2020 года, вы получаете 20% кешбэк от monobank", – сказано в сообщении, рядом подпись: "Нескучной вам изоляции".

Лояльность к клиентам

Сервис по доставке еды Uber Eats предложил клиентам бесплатную доставку по специальному промокоду с 17 по 31 марта 2020 года из ресторанов Киева, Одессы, Львова и Харькова.

До 5 апреля интернет-магазин BROCARD ввел скидки до 70% на парфюмерию, декоративную косметику и средства по уходу. Другой интернет-магазин косметики, PARFUMS, также хвастает большими скидками – до 75% на косметику. Кстати, здесь же можно приобрести туалетную бумагу тем, кто не успел: 8 рулонов "Обухова" по цене 46 грн.

Порадовали лояльностью и спортивные клубы. Сеть фитнес-клубов Sport Life одна из первых сообщила о том, что будут продлены все действующие абонементы на период закрытия клубов на карантин. И это не может не радовать, если учесть, что самоизоляция у многих отложится на фигуре.