Митинг во время карантина. Нацкорпус организовал акцию протеста под Радой на крышах авто

2020-03-30 15:02:00

929 11

Митингующие считают, что в Украине должен быть рынок земли, но не во время войны

Под зданием Верховной Рады проходит акция "Национального корпуса" против принятия закона о рынке земли. Об этом с места события передает корреспондент Фокуса.

"МВФ, который хочет рынка земли в Украине, руководит сейчас страной. Не парламент и не президент",  – заявляют организаторы акции.

Митингующие считают, что в Украине должен быть рынок земли, но не во время войны. По словам активистов, если земельный закон будет принят, это будет означать распродажу земли олигархам.

Акция проходит в формате "автопробега", которая, по словам активистов, носит предупредительный характер. Выступающие произносят свои речи прямо с крыш автомобилей.

Митинг против рынка земли возле стен ВРУ

Сейчас возле Верховной Рады находится девять машин. Активисты сообщили, что несколько сотен автомобилей были заблокированы полицией.

Митинг против рынка земли возле стен ВРУ

Среди других требований участников автопробега  – принятие дорожной экономической карты во время карантина, а также соблюдение карантина самим парламентом.

Митинг против рынка земли возле стен ВРУ

Как ранее сообщал Фокус:

Loading...