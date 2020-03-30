Митинг во время карантина. Нацкорпус организовал акцию протеста под Радой на крышах авто
2020-03-30 15:02:00
Митингующие считают, что в Украине должен быть рынок земли, но не во время войны
Под зданием Верховной Рады проходит акция "Национального корпуса" против принятия закона о рынке земли. Об этом с места события передает корреспондент Фокуса.
"МВФ, который хочет рынка земли в Украине, руководит сейчас страной. Не парламент и не президент", – заявляют организаторы акции.
Митингующие считают, что в Украине должен быть рынок земли, но не во время войны. По словам активистов, если земельный закон будет принят, это будет означать распродажу земли олигархам.
Акция проходит в формате "автопробега", которая, по словам активистов, носит предупредительный характер. Выступающие произносят свои речи прямо с крыш автомобилей.
Сейчас возле Верховной Рады находится девять машин. Активисты сообщили, что несколько сотен автомобилей были заблокированы полицией.
Среди других требований участников автопробега – принятие дорожной экономической карты во время карантина, а также соблюдение карантина самим парламентом.
Как ранее сообщал Фокус:
- 17 марта Верховная Рада изменила график своей работы на время карантина из-за коронавируса, поэтому депутаты не смогли своевременно завершить рассмотрение закона о земле.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на внеочередном заседании ВРУ 30 марта планируется принятие закона о продаже земли.
- В первом чтении закон о рынке земли был принят 13 ноября 2019 года.
- Ко второму чтению он был существенно изменен в соответствии с предложениями Зеленского.