Статистика коронавируса в Украине на утро 31 марта: за сутки – 69 новых случаев
2020-03-31 10:19:00
Восемь пациентов выздоровели и уже выписаны из больницы
В Украине зафиксировано 549 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Об этом сообщила пресс-служба Минздрава на своей странице в Facebook.
"По состоянию на 10:00 31 марта в Украине 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 13 летальных, 8 пациентов выздоровели и уже выписаны из больницы", – говорится в сообщении.
За сутки зафиксированы 69 новых случаев.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена в таких регионах:
Винницкая область – 36 случаев;
Волынская область – 3 случая;
Днепропетровская область – 9 случаев;
Донецкая область – 6 случаев;
Житомирская область – 5 случаев;
Закарпатская область – 1 случай;
Запорожская область – 13 случаев;
Ивано-Франковская область – 45 случаев;
Кировоградская область – 4 случая;
г. Киев – 107 случаев;
Киевская область – 52 случая;
Львовская область – 6 случаев;
Луганская область – 2 случая;
Одесская область – 11 случаев;
Полтавская область – 1 случай;
Ровенская область – 13 случаев;
Сумская область – 10 случаев;
Тернопольская область – 78 случаев;
Харьковская область – 1 случай;
Херсонская область – 1 случай;
Хмельницкая область – 3 случая;
Черновицкая область – 90 случаев;
Черкасская область – 50 случаев;
Черниговская область – 2 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как ранее сообщал Фокус:
- По состоянию на 10:00 30 марта в Украине было 480 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 11 летальных случаев, 6 пациентов выздоровели.
- По состоянию на 22:00 30 марта в Украине было зафиксировано 548 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Всего в стране было зафиксировано 13 летальных случаев от COVID-19.
- По состоянию на утро 31 марта, во всем мире коронавирусом заразились 785 979 человек. От заболевания скончались 37 810 заболевших. Вылечились 165 889 пациентов.