Боевики "ЛДНР" используют коронавирус как повод для недопуска ОБСЕ, – МИД Франции и ФРГ
2020-03-31 11:04:00
Боевики на Донбассе препятствуют работе миссии ОБСЕ
Пророссийские боевики на Донбассе препятствуют работе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ под предлогом защиты от распространения коронавируса.
Об этом заявили министры иностранных дел Германии и Франции Хайко Маас и Жан-Ив Ле Дриан, пишет "Немецкая волна".
Главы МИД заявили, что озабочены ограничениями, с которыми сталкиваются сотрудники СММ ОБСЕ в Украине с 21 марта 2020 года.
В заявлении говорится, что наблюдатели должны иметь возможность безопасно и свободно передвигаться по всей территории Украины, а пандемия коронавируса не должна становиться предлогом для ограничения свободы передвижения членов СММ.
По состоянию на 30 марта оккупанты "ЛНР" признали наличие только одного инфицированного коронавирусом. "Луганские власти" утверждают, что пациент с коронавирусом госпитализирован и находится в боксированном отделении, сообщил "главный санитарный врач ЛНР" Дмитрий Докашенко. По его словам, это "завозной случай". А в ДНР ни один случай не подтверждают.
При этом украинская сторона намерена обратиться к международным организациям с просьбой отправить в "ЛДНР" гуманитарные конвои со средствами защиты от коронавируса. Об этом рассказал министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников. Он также добавил, что, по имеющейся у него информации, если на оккупированных территориях происходит случай заболевания или смерти, они называют это "А(H1N1) свин".
Как ранее сообщал Фокус:
- В феврале пограничники из состава ООС на контрольных пунктах въезда-выезда начали измерять температуру у лиц, которые следуют из временно оккупированной территории. Граждане, у которых обнаружат симптомы недомогания, будут направляться в медицинские учреждения.
- С 8 утра 28 марта ввели ограничение относительно пересечения линии проведения ООС со стороны Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областей.