Боевики "ЛДНР" используют коронавирус как повод для недопуска ОБСЕ, – МИД Франции и ФРГ

Боевики на Донбассе препятствуют работе миссии ОБСЕ

Пророссийские боевики на Донбассе препятствуют работе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ под предлогом защиты от распространения коронавируса.

Об этом заявили министры иностранных дел Германии и Франции Хайко Маас и Жан-Ив Ле Дриан, пишет "Немецкая волна".

Главы МИД заявили, что озабочены ограничениями, с которыми сталкиваются сотрудники СММ ОБСЕ в Украине с 21 марта 2020 года.

В заявлении говорится, что наблюдатели должны иметь возможность безопасно и свободно передвигаться по всей территории Украины, а пандемия коронавируса не должна становиться предлогом для ограничения свободы передвижения членов СММ.

По состоянию на 30 марта оккупанты "ЛНР" признали наличие только одного инфицированного коронавирусом. "Луганские власти" утверждают, что пациент с коронавирусом госпитализирован и находится в боксированном отделении, сообщил "главный санитарный врач ЛНР" Дмитрий Докашенко. По его словам, это "завозной случай". А в ДНР ни один случай не подтверждают.

При этом украинская сторона намерена обратиться к международным организациям с просьбой отправить в "ЛДНР" гуманитарные конвои со средствами защиты от коронавируса. Об этом рассказал министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников. Он также добавил, что, по имеющейся у него информации, если на оккупированных территориях происходит случай заболевания или смерти, они называют это "А(H1N1) свин".

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