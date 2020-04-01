Нужно только финансирование. Украинские ученые готовы выпускать до 20 тыс. тестов ПЦР в неделю

Себестоимость таких тестов будет 250 гривен

Специалисты Института молекулярной биологии и генетики Украины сообщили, что готовы производить 10-20 тысяч ПЦР-тестов в неделю для выявления COVID-19, и ждут финансирования.

Об этом сообщает пресс-служба Института.

Сообщается, что в конце января 2020 по заказу СНБО ученые ИМБГ первыми в Украине разработали тест-системы для диагностики вируса SARS-CoV-2. После обнаружения первого заболевания наборы на 600 тестов-реакций поступили в Житомирский областной лабораторный центр Минздрава и Центр общественного здоровья Минздрава в Киеве.

"При наличии средств Институт уже сейчас мог бы реализовывать соглашения с производителями реактивов, которые мы используем для изготовления тест-систем. Не все реактивы может изготовить отечественный производитель, отдельные мы вынуждены заказывать в Эстонии, Германии и других странах. Несмотря на эту логистическую цепочку, себестоимость наших ПЦР-тестов (250 грн.) Почти вдвое меньше зарубежных аналогов. А учитывая стоимость авиадоставки зарубежных тестов в Украину их реальная цена для госбюджета становится очень высокой", – добавили они.

По словам Института, на имеющемся оборудовании специалисты могут изготовить около 10-20 тыс. ПЦР-тестов в неделю, а с привлечением дополнительных специалистов Институт способен производить до 50 тыс. тестов еженедельно.

"В Украине есть ученые, и в частности ученые Института молекулярной биологии и генетики, которые могут за сутки модифицировать тест под другой штамм коронавируса. Это важный интеллектуальный ресурс, который есть не у каждой страны. Его надо сохранить", – сказано в сообщении.

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