Сеть "АТБ" на 2–8% снизила цены на продукты первой необходимости

Также сняли ограничения на продажу товаров в одни руки

Сеть супермаркетов "АТБ" с 1 апреля снизила торговую наценку на продукты первой необходимости на 2–8% и отменила ограничения на продажу продуктов в одни руки. Об этом сообщил гендиректор компании "АТБ-Маркет" Борис Марков.

Говорится, что такое решение принято в связи с "стремительным повышением" отпускных цен со стороны поставщиков. Информацию о таких повышениях компания стала размещать на своем сайте.

Макаронные изделия, соль, крупы, сахар, муку и бакалея в "АТБ" подешевели на 2–3%, овощи и фрукты – на 4–8%.

В "АТБ" также сняли ограничения на продажу товаров в одни руки, которые действовали ранее. "Однако компания оставляет за собой право ввести локальные ограничения на продажу той или иной группы товаров по факту появления на них ажиотажного спроса", – написал Марков..

Напомним, ранее "АТБ-Маркет" повысила цены на социальные категории продуктов питания и товары первой необходимости, объяснив это ростом цен поставщиков, карантином и девальвацией гривны.

Также сеть "АТБ" на период карантина ввела регламентный час для пожилых людей – ежедневно с 9:00 до 10:00.

Как ранее сообщал Фокус: