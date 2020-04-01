Сеть "АТБ" на 2–8% снизила цены на продукты первой необходимости
2020-04-01 20:39:00
Также сняли ограничения на продажу товаров в одни руки
Сеть супермаркетов "АТБ" с 1 апреля снизила торговую наценку на продукты первой необходимости на 2–8% и отменила ограничения на продажу продуктов в одни руки. Об этом сообщил гендиректор компании "АТБ-Маркет" Борис Марков.
Говорится, что такое решение принято в связи с "стремительным повышением" отпускных цен со стороны поставщиков. Информацию о таких повышениях компания стала размещать на своем сайте.
Макаронные изделия, соль, крупы, сахар, муку и бакалея в "АТБ" подешевели на 2–3%, овощи и фрукты – на 4–8%.
В "АТБ" также сняли ограничения на продажу товаров в одни руки, которые действовали ранее. "Однако компания оставляет за собой право ввести локальные ограничения на продажу той или иной группы товаров по факту появления на них ажиотажного спроса", – написал Марков..
Напомним, ранее "АТБ-Маркет" повысила цены на социальные категории продуктов питания и товары первой необходимости, объяснив это ростом цен поставщиков, карантином и девальвацией гривны.
Также сеть "АТБ" на период карантина ввела регламентный час для пожилых людей – ежедневно с 9:00 до 10:00.
Как ранее сообщал Фокус:
- Руководство сети "Эпицентр К" заявило, что не будет закрывать свои торговые центры на карантин. Свое решение в компании аргументировали необходимость продолжать выполнять "социальную миссию": продавать маски и антисептики, а также доставлять еду по домам из своих общепитов.
- 38% взрослых украинцев отметили уменьшение дохода семьи из-за эпидемии, 16% – полную потерю дохода, 14% – потерю работы, 10% – финансовые убытки (например, из-за сдачи билетов). Всего 60% назвали по меньшей мере один вид финансовых потерь.