За неделю заболели 150 тыс. человек. Данные по заболеваемости в Украине гриппом и ОРВИ

Отмечены два летальных случая, связанных с гриппом

За прошедшую неделю (23–29 марта) ОРВИ в Украине заболели 151 369 человек, из них 41,3% – дети, сообщил Минздрав.

Интенсивный показатель заболеваемости составил 395,9 на 100 000 населения, что на 17% меньше эпидемического порога.

Показатель заболеваемости находится на уровне аналогичного периода прошлого сезона. Во всех регионах Украины активность гриппа и ОРВИ была на неэпидемическом уровне

По результатам лабораторного исследования методом ПЦР в двух из 19 образцов материалов определены вирусы гриппа: оба типа А (Н1) pdm09.

За неделю произошли две смерти в результате гриппа, что подтверждено методом ПЦР (с начала эпидемического сезона – 70). Оба умерших не были привиты против гриппа.

В течение минувшей недели против гриппа вакцинировано 30 человек, а с начала эпидемического сезона прививки сделали 238 014 человек.

Как ранее сообщал Фокус: