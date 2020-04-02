135 новых случаев за сутки: статистика коронавируса в Украине на утро 2 апреля

В Украине официально подтвердили 804 случая заражения коронавирусом

За сутки в Украине подтвердили 135 новых случаев коронавируса. Всего по состоянию на утро 2 апреля в стране заразились 804 человека. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья.

20 человек с COVID-19 скончались, 13 – выздоровели. С начала года в ЦОХ проверили 3834 подозрений на коронавирус. Сейчас случаи болезни выявлены во всех областях за исключением Николаевской. Больше всего подтвержденных случаев в Киеве (160), Черновицкой (143), Тернопольской (106) и Ивано-Франковской (74) областях.

Статистика по регионам:

Винницкая обл. – 51 случаев;

Волынская обл. – 10 случаев;

Днепропетровская обл. – 10 случаев;

Донецкая обл. - 7 случаи;

Житомирская обл. – 6 случаи;

Закарпатская обл. – 1 случай;

Запорожская обл. – 19 случаев;

Ивано-Франковская обл. – 74 случаев;

г. Киев – 160 случаев;

Киевская обл. – 64 случая;

Кировоградская обл. – 7 случаи;

Львовская обл. – 11 случаев;

Луганская обл. – 3 случая;

Одесская обл. – 14 случаев;

Полтавская обл. – 5 случай;

Ровенская обл. – 19 случаев;

Сумская обл. – 26 случаев

Тернопольская обл. – 106 случаев;

Харьковская обл. – 1 случай;

Херсонская обл. – 4 случая;

Хмельницкая обл. – 6 случай;

Черкасская обл. – 54 случаев;

Черновицкая обл. – 143 случаев;

Черниговская обл. – 3 случая.

Как ранее сообщал Фокус:

Как ранее сообщал Фокус:

По состоянию на утро 2 апреля в мире зарегистрировано 937 170 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, скончались 47 тыс, выздоровели 193 тыс.