135 новых случаев за сутки: статистика коронавируса в Украине на утро 2 апреля
2020-04-02 10:21:03
В Украине официально подтвердили 804 случая заражения коронавирусом
За сутки в Украине подтвердили 135 новых случаев коронавируса. Всего по состоянию на утро 2 апреля в стране заразились 804 человека. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья.
20 человек с COVID-19 скончались, 13 – выздоровели. С начала года в ЦОХ проверили 3834 подозрений на коронавирус. Сейчас случаи болезни выявлены во всех областях за исключением Николаевской. Больше всего подтвержденных случаев в Киеве (160), Черновицкой (143), Тернопольской (106) и Ивано-Франковской (74) областях.
Статистика по регионам:
- Винницкая обл. – 51 случаев;
- Волынская обл. – 10 случаев;
- Днепропетровская обл. – 10 случаев;
- Донецкая обл. - 7 случаи;
- Житомирская обл. – 6 случаи;
- Закарпатская обл. – 1 случай;
- Запорожская обл. – 19 случаев;
- Ивано-Франковская обл. – 74 случаев;
- г. Киев – 160 случаев;
- Киевская обл. – 64 случая;
- Кировоградская обл. – 7 случаи;
- Львовская обл. – 11 случаев;
- Луганская обл. – 3 случая;
- Одесская обл. – 14 случаев;
- Полтавская обл. – 5 случай;
- Ровенская обл. – 19 случаев;
- Сумская обл. – 26 случаев
- Тернопольская обл. – 106 случаев;
- Харьковская обл. – 1 случай;
- Херсонская обл. – 4 случая;
- Хмельницкая обл. – 6 случай;
- Черкасская обл. – 54 случаев;
- Черновицкая обл. – 143 случаев;
- Черниговская обл. – 3 случая.
Как ранее сообщал Фокус:
Как ранее сообщал Фокус:
- По состоянию на утро 2 апреля в мире зарегистрировано 937 170 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, скончались 47 тыс, выздоровели 193 тыс.
- По мнению главы МВД Арсена Авакова, карантин в Украине по самым оптимистичным проогнозам может закончиться не ранее 15 мая.
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