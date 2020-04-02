Пациенты с подозрением на COVID-19 не должны идти в больницу. Нужно звонить своим врачам, – НСЗУ

Также в Нацслужбе здоровья напоминают: в Украине есть не только больные коронавирусом. На них из бюджета уже выделены средства

В условиях эпидемии коронавируса в Украине предлагается минимизировать первый контакт пациента с врачами.

Об этом на брифинге рассказала руководитель Нацслужбы здоровья Украины Оксана Мовчан.

Вчера в Украине стартовал второй этап медреформы и в этой связи НСЗУ предлагает свои варианты противостояния коронавирусу.

"Начали коммуникацию с врачами первички, чтобы первый контакт пациента с ними был по телефону. Пациент должен будет позвонить своему семейному врачу", – говорит Мовчан.

Также в НСЗУ напомнили о других заболеваниях в Украине, помимо коронавируса.

Для борьбы с ними планируется принять меры – например, разделить потоки пациентов.

К тому же под лечение других заболеваний уже выделены деньги из госбюджета, уточнила Мовчан.

Что касается коронавируса, то в НСЗУ уже подготовили и подали в Минфин и Минздрав предложение по отдельному пакету от COVID-19.

"Это будет специальный механизм, благодаря которому средства для лечения коронавируса будут распределяться самым эффективным методом", – добавила руководитель НСЗУ.

Как ранее сообщал Фокус:

За сутки в Украине подтвердили 135 новых случаев коронавируса. Всего по состоянию на утро 2 апреля в стране заразились 804 человека.

По мнению главы МВД Арсена Авакова, карантин в Украине по самым оптимистичным проогнозам может закончиться не ранее 15 мая.

По состоянию на утро 2 апреля в мире зарегистрировано 937 170 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, скончались 47 тыс, выздоровели 193 тыс.