Пациенты с подозрением на COVID-19 не должны идти в больницу. Нужно звонить своим врачам, – НСЗУ
2020-04-02 13:21:36
Также в Нацслужбе здоровья напоминают: в Украине есть не только больные коронавирусом. На них из бюджета уже выделены средства
В условиях эпидемии коронавируса в Украине предлагается минимизировать первый контакт пациента с врачами.
Об этом на брифинге рассказала руководитель Нацслужбы здоровья Украины Оксана Мовчан.
Вчера в Украине стартовал второй этап медреформы и в этой связи НСЗУ предлагает свои варианты противостояния коронавирусу.
"Начали коммуникацию с врачами первички, чтобы первый контакт пациента с ними был по телефону. Пациент должен будет позвонить своему семейному врачу", – говорит Мовчан.
Также в НСЗУ напомнили о других заболеваниях в Украине, помимо коронавируса.
Для борьбы с ними планируется принять меры – например, разделить потоки пациентов.
К тому же под лечение других заболеваний уже выделены деньги из госбюджета, уточнила Мовчан.
Что касается коронавируса, то в НСЗУ уже подготовили и подали в Минфин и Минздрав предложение по отдельному пакету от COVID-19.
"Это будет специальный механизм, благодаря которому средства для лечения коронавируса будут распределяться самым эффективным методом", – добавила руководитель НСЗУ.
Как ранее сообщал Фокус:
- За сутки в Украине подтвердили 135 новых случаев коронавируса. Всего по состоянию на утро 2 апреля в стране заразились 804 человека.
- По мнению главы МВД Арсена Авакова, карантин в Украине по самым оптимистичным проогнозам может закончиться не ранее 15 мая.