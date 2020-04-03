138 новых случаев за сутки: статистика коронавируса в Украине на утро 3 апреля
2020-04-03 10:16:00
Всего зафиксировано 23 летальных случая от коронавируса
По состоянию на 10:00 3 апреля, в Украине уже зафиксировано 942 случая коронавирусной болезни COVID-19. Утром 2 апреля было подтверждено 804 случая заражения.
Об сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
За сутки было зафиксировано 138 новых случаев.
Таким образом, на сегодняшний день в Украине 942 лабораторно подтвержденных случая COVID-19. Всего зафиксировано 23 летальных случая от коронавируса в Украине.
При этом 19 человек уже выздоровели − повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:
− Винницкая область - 61 случай;
− Волынская область - 10 случаев;
− Днпропетровская область - 12 случаев;
− Донецкая область - 8 случаев;
− Житомирская область - 6 случаев;
− Закарпатская область - 24 случая;
− Запорожская область - 22 случая;
− Ивано-Франковская область - 81 случай;
− Кировоградская область - 15 случаев;
− г. Киев - 180 случаев;
− Киевская область - 70 случаев;
− Львовская область - 13 случаев;
− Луганская область - 3 случая;
− Одесская область - 20 случаев;
− Полтавская область - 5 случаев;
− Ровненская область - 25 случаев;
− Сумская область - 30 случаев;
− Тернопольская область - 114 случаев;
− Харьковская область - 1 случай;
− Херсонская область - 4 случая;
− Хмельницкая область - 7 случаев;
− Черновицкая область - 171 случай;
− Черкасская область - 55 случаев;
− Черниговская область - 5 случаев.
Как ранее сообщал Фокус:
- По данным МОЗ, по состоянию на 22:00 2 апреля в Украине было 897 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.
- В мире по состоянию на 3 апреля зарегистрирован 1 016 128 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.