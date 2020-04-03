138 новых случаев за сутки: статистика коронавируса в Украине на утро 3 апреля

Всего зафиксировано 23 летальных случая от коронавируса

По состоянию на 10:00 3 апреля, в Украине уже зафиксировано 942 случая коронавирусной болезни COVID-19. Утром 2 апреля было подтверждено 804 случая заражения.

Об сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

За сутки было зафиксировано 138 новых случаев.

Таким образом, на сегодняшний день в Украине 942 лабораторно подтвержденных случая COVID-19. Всего зафиксировано 23 летальных случая от коронавируса в Украине.

При этом 19 человек уже выздоровели − повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:

− Винницкая область - 61 случай;

− Волынская область - 10 случаев;

− Днпропетровская область - 12 случаев;

− Донецкая область - 8 случаев;

− Житомирская область - 6 случаев;

− Закарпатская область - 24 случая;

− Запорожская область - 22 случая;

− Ивано-Франковская область - 81 случай;

− Кировоградская область - 15 случаев;

− г. Киев - 180 случаев;

− Киевская область - 70 случаев;

− Львовская область - 13 случаев;

− Луганская область - 3 случая;

− Одесская область - 20 случаев;

− Полтавская область - 5 случаев;

− Ровненская область - 25 случаев;

− Сумская область - 30 случаев;

− Тернопольская область - 114 случаев;

− Харьковская область - 1 случай;

− Херсонская область - 4 случая;

− Хмельницкая область - 7 случаев;

− Черновицкая область - 171 случай;

− Черкасская область - 55 случаев;

− Черниговская область - 5 случаев.

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