Лица старше 60 лет должны сидеть дома. Нарушителей будут отправлять в обсерваторы, – Кабмин

Выходить в магазины и аптеки разрешили только тем самоизолированным, которым никто другой не может принести продукты и лекарства

Кабинет министров Украины установил список лиц, которые обязаны находиться на самоизоляции и обсервации. Перечень приводится в постановлении правительства №255 .

Так на самоизоляции должны находиться:

лица, имевшие контакт с больным COVID-19, кроме лиц, находившихся в средствах индивидуальной защиты в связи с выполнением служебных обязанностей;

лица с подозрением на инфицирование, а также заболевшие, которые не требуют госпитализации;

все лица старше 60 лет, кроме тех, кто задействован в мероприятиях по борьбе с коронавирусом.

Покидать свои дома во время самоизоляции разрешается только тем людям, о которых не могут позаботься другие. В таком случае можно выходить в магазины и аптеки, которые размещены на расстоянии не более 2 километров от места самоизоляции.

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Лица, которые дважды нарушили самоизоляцию, будут принудительно помещаться на 14-дневную обсервацию. Также обсервации подлежат:

добровольно согласившиеся не нее в связи с невозможностью придерживаться требований самоизоляции

лица, которые контактировали с больными, или имеют симптомы, но отказываются от медицинского обследования.

все пребывающие в Украину, а также въезжающие на подконтрольную территорию из ОРДЛО (кроме дипломатов, сотрудников международных организаций, водителей грузовых автомобилей, экипажей самолетов и кораблей, если нет оснований считать, что они находились в контакте с больными).

Детей до 12 лет могут помещать на обсервацию только вместе с одним из родителей. Срок обсервации составляет 14 дней.

Список обсерваторов должны определить местные власти. Они должны находиться под охраной полиции.

Как ранее сообщал Фокус:

По состоянию на 10:00 3 апреля, в Украине уже зафиксировано 942 случая коронавирусной болезни COVID-19.

3 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль объявил об ужесточении карантина. Постановление с полным перечнем новых ограничений вскоре будет опубликовано на сайте Кабмина.