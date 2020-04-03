Лица старше 60 лет должны сидеть дома. Нарушителей будут отправлять в обсерваторы, – Кабмин
2020-04-03 17:36:47
Выходить в магазины и аптеки разрешили только тем самоизолированным, которым никто другой не может принести продукты и лекарства
Кабинет министров Украины установил список лиц, которые обязаны находиться на самоизоляции и обсервации. Перечень приводится в постановлении правительства №255 .
Так на самоизоляции должны находиться:
- лица, имевшие контакт с больным COVID-19, кроме лиц, находившихся в средствах индивидуальной защиты в связи с выполнением служебных обязанностей;
- лица с подозрением на инфицирование, а также заболевшие, которые не требуют госпитализации;
- все лица старше 60 лет, кроме тех, кто задействован в мероприятиях по борьбе с коронавирусом.
Покидать свои дома во время самоизоляции разрешается только тем людям, о которых не могут позаботься другие. В таком случае можно выходить в магазины и аптеки, которые размещены на расстоянии не более 2 километров от места самоизоляции.
Лица, которые дважды нарушили самоизоляцию, будут принудительно помещаться на 14-дневную обсервацию. Также обсервации подлежат:
- добровольно согласившиеся не нее в связи с невозможностью придерживаться требований самоизоляции
- лица, которые контактировали с больными, или имеют симптомы, но отказываются от медицинского обследования.
- все пребывающие в Украину, а также въезжающие на подконтрольную территорию из ОРДЛО (кроме дипломатов, сотрудников международных организаций, водителей грузовых автомобилей, экипажей самолетов и кораблей, если нет оснований считать, что они находились в контакте с больными).
Детей до 12 лет могут помещать на обсервацию только вместе с одним из родителей. Срок обсервации составляет 14 дней.
Список обсерваторов должны определить местные власти. Они должны находиться под охраной полиции.
Как ранее сообщал Фокус:
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