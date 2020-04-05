В Черниговской области от коронавируса умер мужчина, который пытался убежать из больницы
2020-04-05 22:10:00
В полиции рассказали, что с момента оставления места обсервации до возвращения обратно мужчина с другими лицами не контактировал
В Черниговской области от коронавируса умер мужчина, который в ночь на субботу пытался убежать из больницы. Об этом сообщается на сайте Черниговской полиции.
"В ночь с 3 на 4 апреля из Борзнянской центральной районной больницы пытался бежать мужчина, у которого клинически подтвержден COVID-19. Полицейские и медики общими усилиями вернули пациента в лечебное учреждение", – говорится в сообщении.
В полиции рассказали, что с момента оставления места обсервации до возвращения обратно мужчина с другими лицами не контактировал.
"Сегодня стало известно, что мужчина умер от осложнений болезни", – сообщили в полиции.
Как ранее сообщал Фокус:
- По состоянию на утро 5 апреля в Украине подтвержден 1251 случай заражения коронавирусом. Зафиксировано 32 летальных случая (скончались 11 мужчин и 21 женщина).
- В Полтавской области житель Миргорода с подозрением на COVID-19 отказался от сдачи тестов на коронавирус и скрывается.