В Украине 1 308 заболевших и 37 умерших. Статистика коронавируса на вечер 5 апреля
2020-04-05 22:37:00
За сутки инфицированных стало больше на 83
В Украине количество выявленных случаев коронавируса достигло 1308. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в воскресенье, 5 апреля.
По состоянию на 22:00 4 апреля в Украине было 1225 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Таким образом, за сутки инфицированных стало больше на 83.
"По данным ЦОС, по состоянию на 22:00 5 апреля в Украине 1308 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев COVID-19. Всего в Украине зафиксировано 37 летальных случаев от COVID-19", – говорится в сообщении.
При этом 28 человек уже выписаны: повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
Как ранее сообщал Фокус:
- Кабмин с 6 апреля запретил находиться в общественных местах без надетой маски или респиратора, а также перемещаться группами более чем по два человека и без документов.
- В Кабмине пояснили, что общественное место - это часть любого сооружения, которое доступно или открыто для населения, в том числе за плату. При этом расширять этот список могут местные власти. В связи с этим в правительстве рекомендовали постоянно носить маску, "поскольку в любой момент можете оказаться на территории, подпадающей под определение "общественное место".
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