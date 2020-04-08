206 новых случаев и 7 смертей за сутки. Статистика коронавируса в Украине на утро 8 апреля

Всего в Украине проверили 7205 человека на коронавирус, диагноз подтвердился у 1668 из них

В Украине за сутки подтвердили 208 новых случаев заражения коронаврусом и 7 новых смертей. Об этом сообщат пресс-служба Центра общественного здоровья Минздрава.

Всего по состоянию на утро 8 апреля заразились 1668 человек, 52 из них умерли, 35 - выздоровели.

Диагноз COVID-19 подтвержден у 124 детей. Больше всего заболевших (81%) - пациенты старше 30 лет. По количеству инфицированных лидируют Черновицкая область (273), Киев (256), Ивано-Франковская (198) и Тернопольская (168) области. В Никалаевской области по-прежнему не подтвержден ни один случай заболевания.

За минувшие сутки госпитализировали 66 человек, три из них в критическом состоянии.

В Украине скончались 29 женщин и 23 мужчин. 84,6% среди низ были старше 50 лет.

Среди умерших доля людей в возрасте от 50 лет составляет 84,6%.

Статистика по регионам:

Винницкая обл. - 89 случаев;

Волынская обл. - 36 случаев (2 летальных)

Днепропетровская обл. - 41 случай;

Донецкая обл. - 11 случаев (1 летальный)

Житомирская обл. - 21 случай (2 летальных)

Закарпатская обл. - 43 случая (2 летальных)

Запорожская обл. - 45 случаев;

Ивано-Франковская обл. - 198 случаев (13 летальных)

м. Киев - 256 случаев (5 летальных)

Киевская обл. - 120 случаев (5 летальных)

Кировоградская обл. - 57 случаев (1 летальный)

Львовская обл. - 36 случаев (1 летальный)

Луганская обл. - 3 случая;

Одесская обл. - 32 случая;

Полтавская обл. - 17 случаев;

Ровенская обл. - 44 случая (6 летальных)

Сумская обл. - 56 случаев (2 летальный)

Тернопольская обл. - 168 случаев (3 летальных)

Харьковская обл. - 5 случаев;

Херсонская обл. - 15 случаев (1 летальный)

Хмельницкая обл. - 15 случаев;

Черкасская обл. - 80 случаев (1 летальный)

Черновицкая обл. - 273 случая (6 летальный)

Черниговская обл. - 7 случаев (1 летальный).

За сутки в лабораториях проверили 1945 образцов. Всего - 7205.

Как ранее сообщал Фокус:

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что сейчас Украина может делать около 30 тыс. и планирует довести это количество до 80 тыс.