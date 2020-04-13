Статистика коронавируса в Украине на 13 апреля: подтверждены 3102 случая заражения

За сутки коронавирусом заболели 325 человек

По состоянию на 09:00 13 апреля в Украине были лабораторно подтверждены 3102 случая COVID-19, из которых – 93 с летальным исходом. При этом, 97 пациентов выздоровели. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Минздрава.

По данным ведомства, за сутки было зафиксировано 325 новых случаев.

Сейчас дома лечится 1731 пациент. Всего госпитализированы 1179 человек, включая 49 детей.

Среди умерших - 47 мужчин и 46 женщин. 86% из них были старше 50 лет.

Статистика по регионам:

Винницкая область - 194 случая;

Волынская область - 78 случаев;

Днепропетровская область - 60 случаев;

Донецкая область - 11 случаев;

Житомирская область - 94 случая;

Закарпатская область - 92 случая;

Запорожская область - 85 случаев;

Ивано-Франковская область - 300 случаев;

Кировоградская область - 142 случая;

г. Киев - 495 случаев;

Киевская область - 216 случаев;

Львовская область - 124 случая;

Луганская область - 3 случая;

Николаевская область - 5 случаев;

Одесская область - 69 случаев;

Полтавская область - 25 случаев;

Ровенская область - 125 случаев;

Сумская область - 74 случая;

Тернопольская область - 273 случая;

Харьковская область - 11 случаев;

Херсонская область - 31 случай;

Хмельницкая область - 22 случая;

Черновицкая область - 462 случая;

Черкасская область - 102 случая;

Черниговская область - 9 случаев.

Также сообщается, что по состоянию на утро 13 апреля в Центр поступило 704 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 11 136 сообщений о подозрении на заболевание коронавирусом.

Как ранее сообщал Фокус:

По состоянию на утро 13 апреля, общее количество зараженных в мире составило 1 850 220 человек, из которых 114 215 скончались и 430 455 выздоровели.