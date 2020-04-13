Статистика коронавируса в Украине на 13 апреля: подтверждены 3102 случая заражения
2020-04-13 10:25:00
За сутки коронавирусом заболели 325 человек
По состоянию на 09:00 13 апреля в Украине были лабораторно подтверждены 3102 случая COVID-19, из которых – 93 с летальным исходом. При этом, 97 пациентов выздоровели. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Минздрава.
По данным ведомства, за сутки было зафиксировано 325 новых случаев.
Сейчас дома лечится 1731 пациент. Всего госпитализированы 1179 человек, включая 49 детей.
Среди умерших - 47 мужчин и 46 женщин. 86% из них были старше 50 лет.
Статистика по регионам:
- Винницкая область - 194 случая;
- Волынская область - 78 случаев;
- Днепропетровская область - 60 случаев;
- Донецкая область - 11 случаев;
- Житомирская область - 94 случая;
- Закарпатская область - 92 случая;
- Запорожская область - 85 случаев;
- Ивано-Франковская область - 300 случаев;
- Кировоградская область - 142 случая;
- г. Киев - 495 случаев;
- Киевская область - 216 случаев;
- Львовская область - 124 случая;
- Луганская область - 3 случая;
- Николаевская область - 5 случаев;
- Одесская область - 69 случаев;
- Полтавская область - 25 случаев;
- Ровенская область - 125 случаев;
- Сумская область - 74 случая;
- Тернопольская область - 273 случая;
- Харьковская область - 11 случаев;
- Херсонская область - 31 случай;
- Хмельницкая область - 22 случая;
- Черновицкая область - 462 случая;
- Черкасская область - 102 случая;
- Черниговская область - 9 случаев.
Также сообщается, что по состоянию на утро 13 апреля в Центр поступило 704 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 11 136 сообщений о подозрении на заболевание коронавирусом.
Как ранее сообщал Фокус:
- По состоянию на утро 13 апреля, общее количество зараженных в мире составило 1 850 220 человек, из которых 114 215 скончались и 430 455 выздоровели.
- Умерших от коронавируса в Нью-Йорке начали хоронить на остров Харт в братской могиле, в гробах сколоченных из сосновых досок. Рабочие одеты в костюмы химзащиты.