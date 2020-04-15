Правительство вернуло госурегулирование цен на гречку и медицинские маски

Всего государство будет контролировать цены на 10 продуктов питания, 8 фармпрепаратов и 2 медицинских товара.

С 15 апреля на период карантина начал действовать государственный мониторинг цен на десять продуктов питания, восемь фармпрепаратов и два медицинских товара. Если заведение торговли собирается повысить на них цену, то через электронную форму оно обязано сообщать об этом в Госпродпотребслужбу. Об этом сообщил председатель Национального совета экономического развития Алексей Дорошенко.

Подпадают под государственное регулирование гречка, сахар, мука пшеничная в/с, отечественные макароны, молоко 2,5% в пленке, ржано-пшеничный хлеб, куриные яйца 1-й категории, курица в тушке, сливочное масло 72,5% и минеральная вода без газа.

Госрегулирование также распространяется на медицинские маски и перчатки, как средство индивидуальной защиты во время пандемии коронавируса.

На производителей или поставщиков это регулирование не распространяется. Но государство будет изучать причины роста цен в розничных магазинах и аптеках и может влиять на производителей или импортеров, если цены растут без экономического обоснования.

"Впервые так четко определен перечень продукции, включая ценовую категорию, страну производства и расфасовку. Это позволит делать качественный мониторинг. Во-вторых, впервые вода для питья попала в перечень социально значимых товаров. В-третьих, если будут основания, то перечень продукции, подлежащей регулированию, может быть расширен. Считаю это действенным механизмом влияния на ценовую ситуацию в стране и начало мягкого регулирования по европейскому образцу. Например во Франции под регулирование попадает несколько тысяч наименований продуктов", – написал Дорошенко.

Напомним, государство три года назад отменило госрегулирование цен. Тогда под ценовой мониторинг подпадали 32 продукта.

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