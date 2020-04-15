Статистика коронавируса в Украине на 15 апреля: рекордные 392 заражения за сутки, из них 90 – у медиков

На амбулаторном лечении находятся 2 145 пациентов

По состоянию на 9:00 15 апреля в Украине зафиксировано 3764 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 108 летальных, 143 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 392 новых случаев заражения. Об этом сообщил Центр общественного здоровья МОЗ.

На амбулаторном лечении находятся 2 145 пациентов. Всего госпитализировано 1368 человек, из них 59 детей.

Среди умерших – 56 мужчин и 52 женщины. 85% из них были старше 50 лет.

Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге сообщил, что за прошедшие сутки коронавирус подтвердили у 29 детей и 90 медиков. Всего среди зараженных 260 детей и 684 медработника.

Статистика по регионам:

Винницкая область – 241 случай;

Волынская область – 100 случаев;

Днепропетровская область – 74 случая;

Донецкая область – 12 случаев;

Житомирская область – 130 случаев;

Закарпатская область – 110 случаев;

Запорожская область – 99 случаев;

Ивано-Франковская область – 356 случаев;

Кировоградская область – 192 случая;

г. Киев – 612 случаев;

Киевская область – 230 случаев;

Львовская область – 152 случая;

Луганская область – 4 случая;

Николаевская область – 14 случаев;

Одесская область – 70 случаев;

Полтавская область – 27 случаев;

Ровенская область – 173 случая;

Сумская область – 77 случаев;

Тернопольская область – 287 случаев;

Харьковская область – 25 случаев;

Херсонская область – 41 случай;

Хмельницкая область - 34 случая;

Черновицкая область - 589 случаев;

Черкасская область - 105 случаев;

Черниговская область - 10 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как ранее сообщал Фокус:

По состоянию на 9:00 14 апреля в Украине было зафиксировано 3372 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 98 летальных, 119 пациентов выздоровели.