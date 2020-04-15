Криклий просил бюджетный комитет уменьшить финансирование Запорожского моста на 300 млн грн. – Куницкий

Вместо Запорожского моста министр инфраструктуры Владислав Криклий хотел финансировать "коррумпированную "Укртрансбезпеку", заявил народный депутат от "Слуги народа" Александр Куницкий

Министр инфраструктуры Владислав Криклий предлагал бюджетному комитету Верховной рады снизить расходы на строительство моста в Запорожье в проекте изменений в закон Украины о госбюджете на 2020 год на 300 млн грн. и направить деньги на финансирование администрации морского и речного транспорта, а также «Укртрансбезпеки».

Об этом говорится в письме Криклия на имя главы бюджетного комитета Юрия Аристова. Документ на своей странице в Facebook опубликовал народный депутат от «Слуги народа» Александр Куницкий.

В частности, предлагалось уменьшить на 300 млн грн. расходы по специальному фонду по программе 3107020, которая касается финансового обеспечения мер безопасности дорожного движения, и направить средства на программу 3111240 «Строительство и реконструкция мостов», также по спецфонду. При этом предлагается уменьшить на 300 млн грн. финансирование этой программы по общему фонду, и направить эти деньги на программы 3103010 (управление в сфере морского и речного транспорта) и 3109010 (потребности «Укртрансбезпеки»). Таким образом, уменьшение финансирования программы безопасности дорожного движения ничем не компенсируется.

Нужно отметить, что спецфонд - это незащищенная статья бюджета, которая наполняется, среди прочего, за счет акцизного налога. Таким образом, ее выполнение зависит от объемов собранного налога. С замедлением экономики эта статья наверняка не будет выполнена, а следственно и финансирование моста может быть сорвано. Проекты из основного фонда, как правило, финансируются на 100%. В частности, по основному фонду финансируются заработные платы.

«Завершение строительства многострадального моста в городе Запорожье – является одной из приоритетных задач для Президента. За последние десятилетия мост стал самым важным инфраструктурным проектом для жителей Запорожья, за строительство которого ответственно Министерство инфраструктуры. … Не так давно Криклий на своей facebook странице заявил о том, что финансирование сокращать не будут! При этом забыв рассказать, как за несколько дней до этого направил письмо голове бюджетного комитета с просьбой перенаправить 300 миллионов гривен с запорожских мостов на очень важное обеспечение службы морского и речного транспорта, а также на коррумпированную "Укртрансбезпеку"», - написал Куницкий.

По мнению Куницкого, желание Криклия направить деньги по другим статьям связано с тем, что их там «можно будет легко и по-тихому распилить». «Они же ему сейчас нужнее. А Запорожцы потерпят еще лет 20», - добавил он.

По словам Куницкого, по результатам рассмотрения вышеупомянутого письма бюджетным комитетом, народные депутаты не поддержали предложение министра.

В комментарии к посту министр Криклий стал отрицать, что речь идет о сокращении расходной части, несмотря на то, что в письме прямо указано: «уменьшить расходы по бюджетной программе и направить на новые нужды».

«[Уменьшить] 300 по бюджетной программе спецфонда безопасности дорожного движения и добавить + 300 по программе спецфонда «строительство и реконструкцию мостов». То что раньше было незащищенной статьей в общем бюджете - теперь в защищённых. Так что Запорожскому мосту непременно быть. Это приоритет. А финансирование на укртрансбезопасность предложили с общего бюджета направить, и это важно, чтобы можно было брать новых инспекторов на адекватные зарплаты. Иначе порочный круг не разорвать», - написал Криклий.

«Особенно, если его не рвать», - отреагировал на это Куницкий.

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