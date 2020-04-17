Когда может закончиться карантин в Украине: Виктор Ляшко назвал главное условие

Карантинные ограничения могут ослабить в том случае, если прирост новых случаев коронавируса не будет превышать 2% от общего числа заболевших

Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что продление карантина будет зависеть от того, какие будут результаты заболеваемости Covid-19 после Пасхи.

Об этом сообщает Радио Свобода.

По его словам, если количество новых больных будет расти более чем на 2% от всех инфицированных, то карантинные меры продлят, поскольку в противном случае система здравоохранения может не справиться.

"О продлении карантина мы будем коммуницировать ближе к следующей среде, после Пасхи. Посмотрим, что будет происходить в пасхальные праздники и как люди будут придерживаться карантинных мероприятий. Рассматривая разные варианты, когда и как мы будем держать страну на карантине, это будет зависеть, произойдет ли у нас пик после пасхальных праздников. Если у нас будет резкий скачек заболеваемости, если перешагнет больше 2% всего инфицированного населения, мы будем держать страну на карантине дольше, поскольку это будет значительное напряжение на систему здравоохранения и она может не справиться", – гооврит Ляшко.

По его словам, Украина сейчас тестирует на COVID-19 всех, кто в этом нуждается и только по алгоритмам ВОЗ.

По словам главного санврача, на сейчас проводятся пять тысяч тестов в сутки.

"Относительно массового тестирования, то за один день 40 млн украинцев мы не протестуем. Проведение тестирования людям, которые не были в контакте с больными, или не имеют симптомов, будет давать обманчивое ощущение безопасности. Человек протестируется в первые 3-4 дня инкубационного периода, будет чувствовать, что полностью здоров и будет нарушать режим самоизоляции", – сказал Ляшко.

Отметим, за 15 апреля количество заболевших увеличилось на 10,5% (397 новых случаев), а за 16 апреля - на 12% (501 новый случай).

Напомним, Фокус разбирался почему ближайший месяц станет решающим в борьбе с эпидемией и когда может закончиться карантин из-за коронавируса.

Как ранее сообщал Фокус:

7 апреля глава МОЗ Максим Степанов заявил, что темпы заболеваемости коронавирусом в Украине скоро достигнут своего пика, поэтому говорить об окончании карантина еще рано.