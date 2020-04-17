Если люди пойдут на Пасху в церковь, заразиться коронавирусом могут до 10% украинцев, – Зеленский

По словам президента, если заболевших Covid-19 будет больше двух процентов населения, то украинские врачи будут вынуждены решать кому жить

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев оставаться дома на Пасху, иначе стране грозит мощная волна коронавируса.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина".

"Может быть волна. У нас пока что нет этой волны. У нас даже нет пока первой большой волны. Мы это сдерживаем. Статистика правдива. У нас 4000 заболевших, 150 летальных. Если будет большое скопление, у нас будет страшная статистика – от 2 до 10% украинского населения. 2% это еще более-менее, а если 10% – то будет самая сложная ситуация", – сказал президент.

"В следующем году обязательно все пойдем в церковь", – добавил Зеленский.

По его словам, если заболевших Covid-19 будет больше двух процентов населения, то украинские врачи будут вынуждены решать кому жить.

Зеленский призывает украинцев оставаться на Пасху дома, подчеркивая, что это вопрос выживания.

"Терпения. И хоть раз отреагировать не сердцем, а именно умом", – сказал президент.

Напомним, Фокус разбирался почему ближайший месяц станет решающим в борьбе с эпидемией и когда может закончиться карантин из-за коронавируса.

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