Смог в Киеве: в воздухе превышено содержание диоксида серы, формальдегида и диоксида азота

В Киеве и вокруг столицы за минувшие сутки зафиксировали 37 пожаров травяного настила

В воздухе столицы зафиксировано продукты горения. В частности, превышают норму содержание в воздухе диоксида серы, формальдегида и диоксида азота. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Согласно данным автоматической станции AQT 420 "VAISALA" Киевского национального университета имени Тараса Шевченко (место нахождения - Голосеевский район) утром 18 апреля было зафиксированы колебания монооксида углерода и превышение предельно допустимой концетрации в полтора раза.

Последние данные о состоянии атмосферного воздуха также предоставил Центр общественного здоровья Института Марзеева. Согласно их информации, содержание мелко дисперсного пыли в воздухе Киева: PM 2,5 - 127 мкг, PM 10 - 126 мкг.

При этом радиационный фон в Киеве и области находится в пределах нормы.

Загрязнение воздуха в Киеве в Управлении экологии и природных ресурсов КГГА пояснили тем, что вокруг столицы много очагов горения и тления сухой травы, оттуда поступает в атмосферу города значительное количество продуктов горения.

Так, за минувшие сутки в Киеве произошло 4 пожара травяного настила общей площадью 1,3 Га, все они ликвидированы:

Деснянский район - 700 кв. м;

Голосеевский район - 500 кв. м;

Дарницкий район - 50 кв. м;

Святошинский район - кв. 50 м.

В Киевской области зафиксировано 33 пожара травяного настила площадью 26,8 га. Также горят торфяники возле с. Безрадичи (обуховский район) и с. Нижняя Дубечня (Вышгородский район).

Также значительную часть дыма, который загрязняет столицу, доносит из Житомирской области и Чернобыльской зоны.

Специалисты просят не выходить на улицу без крайней необходимости, держать окна закрытыми и пить больше жидкости.

По данным AirVisual, уровень загрязнения воздуха в Киеве по состоянию на 13:00 по сравнению с утром снизился почти вдвое, но все еще остается самым высоким в мире.

Как ранее сообщал Фокус:

13 апреля Верховная Рада ужесточила наказание за загрязнение воздуха, вырубку лесов и сжигание растительности. В частности, за поджог травы штрафы увеличили в 18 раз.