Статистика коронавируса в Украине на 19 апреля: 343 новых случая и 8 смертей за сутки

В Украине зарегистрировано 5449 случаев Covid-19

В Украине за сутки подтвердили 343 новых случая заражения коронавирусом. Всего в стране заразились 5449 человек.

Об этом сообщает Минздрав.

Больше всего подтвержденных случаев в Черновицкой области (889) и Киеве (801).

На амбулаторном лечении находится 3 617 пациентов, из них 273 детей. Госпитализированы 1832 человека, из них 85 детей.

Жертвами COVID-19 стали 141 человек (75 мужчин и 62 женщины). 86% умерших были старше 50 лет. За сутки в стране зарегистрировали 8 новых смертей.

Выздоровели уже 347 человек, среди них - 14 детей.

За все время в Украине провели 57 111 ПЦР-тестов.

Статистика коронавируса в Украине по регионам:

Винницкая обл. - 330 случаев (18 выздоровели)

Волынская обл. - 150 случаев (12 выздоровели)

Днепропетровская обл. - 110 случаев (9 выздоровели)

Донецкая обл. - 16 случаев (6 выздоровели)

Житомирская обл. - 211 случаев (1 выздоровел)

Закарпатская обл. - 182 случаев (16 выздоровели)

Запорожская обл. - 131 случай (15 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. - 480 случаев (27 выздоровели)

м. Киев - 801 случай (33 выздоровели)

Киевская обл. - 304 случая (22 выздоровели)

Кировоградская обл. - 245 случаев (17 выздоровели)

Львовская обл. - 245 случаев (19 выздоровели)

Луганская обл. - 24 случая (3 выздоровели);

Николаевская обл. - 37 случаев;

Одесская обл. - 112 случаев;

Полтавская обл. - 61 случай (10 выздоровели)

Ровенская обл. - 308 случаев (21 выздоровел)

Сумская обл. - 83 случая (10 выздоровели)

Тернопольская обл. - 390 случаев (34 выздоровели)

Харьковская обл. - 67 случаев (2 выздоровели)

Херсонская обл. - 63 случая (7 выздоровели)

Хмельницкая обл. - 47 случаев (5 выздоровели)

Черкасская обл. - 151 случай (28 выздоровели)

Черновицкая обл. - 889 случаев (29 выздоровели)

Черниговская обл. - 12 случаев (3 выздоровели).

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что если после Пасхи не начнется сильная вспышка коронавируса, уже в конце следующей недели могут объявить первые шаги по смягчению карантина.

Фокус разбирался почему ближайший месяц станет решающим в борьбе с эпидемией и когда может закончиться карантин из-за коронавируса.

Как ранее сообщал Фокус:

7 апреля глава МОЗ Максим Степанов заявил, что темпы заболеваемости коронавирусом в Украине скоро достигнут своего пика, поэтому говорить об окончании карантина еще рано.