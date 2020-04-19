Статистика коронавируса в Украине на 19 апреля: 343 новых случая и 8 смертей за сутки
2020-04-19 09:59:00
В Украине зарегистрировано 5449 случаев Covid-19
В Украине за сутки подтвердили 343 новых случая заражения коронавирусом. Всего в стране заразились 5449 человек.
Об этом сообщает Минздрав.
Больше всего подтвержденных случаев в Черновицкой области (889) и Киеве (801).
На амбулаторном лечении находится 3 617 пациентов, из них 273 детей. Госпитализированы 1832 человека, из них 85 детей.
Жертвами COVID-19 стали 141 человек (75 мужчин и 62 женщины). 86% умерших были старше 50 лет. За сутки в стране зарегистрировали 8 новых смертей.
Выздоровели уже 347 человек, среди них - 14 детей.
За все время в Украине провели 57 111 ПЦР-тестов.
Статистика коронавируса в Украине по регионам:
- Винницкая обл. - 330 случаев (18 выздоровели)
- Волынская обл. - 150 случаев (12 выздоровели)
- Днепропетровская обл. - 110 случаев (9 выздоровели)
- Донецкая обл. - 16 случаев (6 выздоровели)
- Житомирская обл. - 211 случаев (1 выздоровел)
- Закарпатская обл. - 182 случаев (16 выздоровели)
- Запорожская обл. - 131 случай (15 выздоровели)
- Ивано-Франковская обл. - 480 случаев (27 выздоровели)
- м. Киев - 801 случай (33 выздоровели)
- Киевская обл. - 304 случая (22 выздоровели)
- Кировоградская обл. - 245 случаев (17 выздоровели)
- Львовская обл. - 245 случаев (19 выздоровели)
- Луганская обл. - 24 случая (3 выздоровели);
- Николаевская обл. - 37 случаев;
- Одесская обл. - 112 случаев;
- Полтавская обл. - 61 случай (10 выздоровели)
- Ровенская обл. - 308 случаев (21 выздоровел)
- Сумская обл. - 83 случая (10 выздоровели)
- Тернопольская обл. - 390 случаев (34 выздоровели)
- Харьковская обл. - 67 случаев (2 выздоровели)
- Херсонская обл. - 63 случая (7 выздоровели)
- Хмельницкая обл. - 47 случаев (5 выздоровели)
- Черкасская обл. - 151 случай (28 выздоровели)
- Черновицкая обл. - 889 случаев (29 выздоровели)
- Черниговская обл. - 12 случаев (3 выздоровели).
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что если после Пасхи не начнется сильная вспышка коронавируса, уже в конце следующей недели могут объявить первые шаги по смягчению карантина.
Фокус разбирался почему ближайший месяц станет решающим в борьбе с эпидемией и когда может закончиться карантин из-за коронавируса.
Как ранее сообщал Фокус:
- 7 апреля глава МОЗ Максим Степанов заявил, что темпы заболеваемости коронавирусом в Украине скоро достигнут своего пика, поэтому говорить об окончании карантина еще рано.
- В тот же день Всемирная организация здравоохранения призвала все страны, в которых приняты ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса, не снимать их преждевременно.