От 11 до 370 долларов в сутки. В МОЗ рассказали, сколько тратят на лечение пациентов с COVID-19
2020-04-20 11:54:00
В ведомстве говорят, что около 20–30% госпитализированных с коронавирусом нуждаются в интенсивной терапии
В Украине стоимость лечения от коронавируса в больницах варьируется от 11 до 370 долларов в сутки для одного пациента. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Украины Ирина Микичак, передает ТСН.
Она объяснила, что стоимость лечение сильно зависит от состояния пациента, в котором он находится.
Микичак отметила, что около 20–30% госпитализированных с коронавирусом нуждаются в интенсивной терапии.
"Государство берет на себя лечение через медицинскую субвенцию, а уже в апреле это лечение будет профинансировано за счет пакета программы медицинских гарантий национальной службы Украины", – пояснила заместитель министра.
Также ранее Микичак сообщала, что рост количества инфицированных коронавирусом в Украине может резко увеличиться после пасхальных праздников, через 5-10 дней.
Напомним, Фокус разбирался почему ближайший месяц станет решающим в борьбе с эпидемией и когда закончится карантин в Украине. Врач-эпидемиолог Людмила Мухарская считает, что из-за религиозных праздников к 1 мая мы получим значительное увеличение количества заболевших.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Украине, по состоянию на 20 апреля, за сутки был зафиксирован 261 новый случай. Всего в стране COVID-19 подтвердился у 5710 человек.
- В мире, по состоянию на 20 апреля, коронавирусом заражено 2 407 341 человек. Среди стран мира по количеству выявленных случаев лидируют США с 764 265 зарегистрированных больных.
- Также под данным МИД, за рубежом от коронавируса вылечились 50 граждан Украины. Семеро украинских граждан скончались.