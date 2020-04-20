От 11 до 370 долларов в сутки. В МОЗ рассказали, сколько тратят на лечение пациентов с COVID-19

В ведомстве говорят, что около 20–30% госпитализированных с коронавирусом нуждаются в интенсивной терапии

В Украине стоимость лечения от коронавируса в больницах варьируется от 11 до 370 долларов в сутки для одного пациента. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Украины Ирина Микичак, передает ТСН.

Она объяснила, что стоимость лечение сильно зависит от состояния пациента, в котором он находится.

Микичак отметила, что около 20–30% госпитализированных с коронавирусом нуждаются в интенсивной терапии.

"Государство берет на себя лечение через медицинскую субвенцию, а уже в апреле это лечение будет профинансировано за счет пакета программы медицинских гарантий национальной службы Украины", – пояснила заместитель министра.

Также ранее Микичак сообщала, что рост количества инфицированных коронавирусом в Украине может резко увеличиться после пасхальных праздников, через 5-10 дней.

Напомним, Фокус разбирался почему ближайший месяц станет решающим в борьбе с эпидемией и когда закончится карантин в Украине. Врач-эпидемиолог Людмила Мухарская считает, что из-за религиозных праздников к 1 мая мы получим значительное увеличение количества заболевших.

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