По состоянию на 9:00 в украинская столица занимала четвертое место в рейтинге

По состоянию на 9:00 21 апреля Киев снова вернулся в пятерку городов мира с самым грязным воздухом.

Об этом свидетельствуют данные рейтинга качества воздуха IQAir.

В рейтинге городов мира с самым загрязненным воздухом Киев занимает четвертое место. Качество воздуха в городе является небезопасным для чувствительных групп. Индекс загрязнения составил 150 единиц.

Впереди Киева находятся Чиангмай (Таиланд), Эль-Кувейт (Кувейт) и Ханой (Вьетнам).

По данным сервиса Saveecobot, уровень загрязнения воздуха превышает норму в большинстве районов Киева.

В то же время качество воздуха значительно лучше, чем было на выходных.

По данным ГСЧС, пожарные продолжают тушить очаги тления в Житомирской области и Чернобыльской зоне. В Зоне отчуждения основные усилия направлены на локализацию 3 очагов (с. Рассоха, с. Кривая Гора и с. Рудьки - с. Буряковка) тления пеньков, остатков древесины и одного торфяника в местах, пройденных огнемы. Задействовани 1 343 пожарных и 299 единиц техники.

В Житомирской области к тушению очегов тления привлечены 1077 человек и 157 единиц техники.

Отметим, согласно сервису Windy, ветер из Чернобыльской зоны, где происходят пожары, дует в сторону Киева. Также, зафиксированы пожары на левом берегу днепра южнее Киева.

Как ранее писал Фокус:

В Чернобыльской зоне продолжается борьба с пожарами. Основные усилия спасателей и пожарных направлены на тушение очагов тления, где ранее бушевал огонь.

По факту пожара в Чернобыльской зоне открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.