Почаев вместе с лаврой закрыли на карантин. На въездах в город дежурят полицейские и военные
2020-04-21 22:30:51
Заезжать в город или выезжать из него разрешено только медикам, сотрудникам соцслужб, спецтранспорту и людям, которые обеспечивают город продовольствием и медикаментами
Почаевскую лавру закрыли на карантин. Короткое сообщение по этому поводу размещено на сайте самой лавры.
"Лавра закрыта на карантин с 10:00 часов 21 апреля 2020 года", – сказано на сайте лавры.
Вместе с лаврой на карантин закрыт и весь город Почаев, информирует главное управление Нацполиции в Тернопольской области.
На въездах в Почаев установили четыре "карантинных поста", на которых в круглосуточном режиме дежурят полицейские, спасатели и военные Кременецкого военкомата.
"Все они следят за соблюдением карантинных ограничений: выясняют маршрут и цель поездки людей, делают температурный скрининг и если нужно – проводят санитарную обработку транспорта", – говорят в полиции.
Заезжать в город или выезжать из него разрешено только медикам, сотрудникам соцслужб, спецтранспорту и людям, которые обеспечивают город продовольствием и медикаментами.
Фокус разбирался почему ближайший месяц станет решающим в борьбе с эпидемией и когда закончится карантин из-за коронавируса.
Как ранее сообщал Фокус:
- 19 апреля полицейские сообщали, что богослужение в Почаевской лавре на Пасху прошло с нарушением карантина: на службу пришло множество людей, которые не соблюдали дистанцию.
- На следующий день в Тернопольском областном лабцентре отчитались о вспышке коронавируса в Почаеве: в одном только городе – 13 новых случаев. По всей остальной области – 11.
- Тогда же в Кременецкой райгосадминистрации решили закрыть Почаев на карантин, но СМИ писали, якобы соответствующее постановление комиссии было принято с нарушением законодательства.