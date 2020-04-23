Статистика коронавируса в мире на 23 апреля: в США почти 50 тысяч погибших
2020-04-23 07:28:00
Всего в мире от COVID-19 умерли 184,235 человек
В мире, по состоянию на 23 апреля, коронавирус был подтвержден у 2,638,024 человек. Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers.
Всего в мире от COVID-19 умерли 184,235 человек, а выздоровели 721,734 человека.
Среди стран мира по количеству выявленных случаев лидируют США с 849,092 зарегистрированных больных. На втором месте Испания – 208,389, Италия – 187,327, Франция – 159,877, Германия – 150,648 и Великобритания – 133,495.
Наибольшее количество людей умерло от коронавируса в США – 47,681, Италия – 25,085, Испания – 21,717, Франция – 21,340, Великобритания – 18,100.
Как ранее сообщал Фокус:
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В Украине по состоянию на утро 22 апреля лабораторно подтверждены 6592 случая коронавируса. За минувшие сутки были зарегистрированы 467 новых случаев.Также под данным МИД, за рубежом от коронавируса вылечились 50 граждан Украины. Семеро украинских граждан скончались.