"Там лучше швы". МОЗ объяснило, почему закупило костюмы врачам на 40% дороже

В МОЗ утверждают, что украинские защитные костюмы не соответствуют стандартам

Народный депутат от партии "Голос" Александра Устинова написала о закупке Минздравом средств индивидуальной защиты для врачей по цене 488 грн за одноразовый костюм. При этом украинские производители готовы поставить костюмы по 245 грн, а международные организации закупают их по $12 (около 300 грн) за штуку.

От Минздрава ситуацию прокомментировала заместитель министра Светлана Шаталова.

Она заявила, что костюмы отечественных производителей, которые в первую очередь планировало закупить госпредприятие "Медицинские закупки", не соответствовали требованиям. По ее словам, костюмы китайского производства, которые на 40% дороже украинских аналогов, намного качественнее.

"Чтобы было понятно, это как, например, взять "Фольксваген" и "Запорожец" - и то и то машины. Но и стоимость их разная, и содержание разное, и наполнение разное… По заключению Госпотребслужбы, эта одежда (украинские защитные косюмы, - ред.) рабочая, он не имеет полной изоляции. Там швы прошиты иглой. А они должны быть проклеены, чтобы обеспечить полную изоляцию", – отметила Шаталова.

Александра Устинова ранее объясняла, что отменив "дешевый" тендер, МОЗ дописал еще одно требование к сертификации: костюмы должны отвечать стандартам EN 14126: 2003 и ДСТУ EN 14126. "Требованиям этих стандартов почти все, что покупалось до того в Украине, не соответствует", – уточнила депутат.

Александр Соколовский, собственник производственной компании "Текстиль-контакт", которая выпускает защитные костюмы, написал в Facebook, что против отечественных производителей развернута пиар-компания. Ранее он сообщил, что продукция его компании имеет вывод государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы о соответствии используемых тканей и готовых комбинезонов установленным медицинским критериям безопасности. Есть заключения единственного уполномоченного органа – Гоструда о вводе в оборот изделий "Текстиль-контакта", включая "костюмы/комбинезоны биологической защиты", как изделий индивидуальной защиты, использование которых необходимо в интересах здоровья.

По его словам, в Украине нет ни одного профильного института или аккредитованной лаборатории, которые могут провести необходимые исследования соответствия требованиям ДСТУ EN 14126. А в Европе это может занять минимум месяц. Поскольку поставки требуются срочные, то комбинезоны государством будут закуплены в Китае.

По словам Соколовского, у "Текстиль-контакта" сейчас есть заявки на защитные костюмы из Германии, США, Болгарии, Азербайджана. Но Кабмин запретил (пока до 1 июня 2020 года) экспортировать всю продукцию защитного назначения, включая комбинезоны. При этом не важно, медицинская ли эта одежда или просто защитная.

Напомним, Фокус разбирался почему ближайший месяц станет решающим в борьбе с эпидемией и когда закончится карантин в Украине. Врач-эпидемиолог Людмила Мухарская считает, что из-за религиозных праздников к 1 мая мы получим значительное увеличение количества заболевших.

Как ранее сообщал Фокус: