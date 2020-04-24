Статистика коронавируса в Украине на 24 апреля: заразились уже 7647 человек
2020-04-24 09:35:00
За сутки подтвердили 477 новых случаев коронавируса
По состоянию на утро 25 апреля число инфицированных коронавирусом в Украине выросло до 7647 человек.
Об этом сообщает Минздрав.
В течение 23 апреля получено 477 сообщений о новых подтвержденных случаях.
На амбулаторном лечении находятся 5158 пациента, из них 394 ребенка. Всего госпитализированы 2 489 человек, из них 109 детей и 244 медработника. На аппарате искусственной вентиляции легких находится 103 человека, в том числе один ребенок.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 193 человека, из них 99 мужчин и 94 женщины. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%).
В общем 601 человек уже выздоровел, из них 109 медиков, – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
Статистика коронавируса по регионам:
– Винницкая область - 370 случаев;
– Волынская область - 203 случая;
– Днепропетровская область - 195 случаев;
– Донецкая область - 24 случая;
– Житомирская область - 309 случаев;
– Закарпатская область - 260 случаев;
– Запорожская область - 163 случая;
– Ивано-Франковская область - 684 случая;
– Кировоградская область - 283 случая;
– г. Киев - 1122 случая;
– Киевская область - 505 случаев;
– Львовская область - 298 случаев;
– Луганская область - 27 случаев;
– Николаевская область - 103 случая;
– Одесская область - 169 случаев;
– Полтавская область - 161 случай;
– Ровенская область - 437 случаев ;
– Сумская область - 90 случаев;
– Тернопольская область - 532 случая;
– Харьковская область - 118 случаев;
– Херсонская область - 77 случаев;
– Хмельницкая область - 65 случаев;
– Черновицкая область - 1199 случаев;
– Черкасская область - 234 случая;
– Черниговская область - 19 случаев.
Напомним, 22 апреля решением Кабмина карантин в Украине продлили до 11 мая. Премьер Денисы Шмыгаль сообщил, что выход из карантина начнется, если в течение 10 дней суточный прирост заболевших не будет превышать 5%. За последние сутки количество инфицированных выросло на 8,8%.
Фокус разбирался почему ближайший месяц станет решающим в борьбе с эпидемией и когда закончится карантин в Украине. Врач-эпидемиолог Людмила Мухарская считает, что из-за религиозных праздников к 1 мая мы получим значительное увеличение количества заболевших.
Как ранее сообщал Фокус:
- Заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак заявила, что примерно через пять-десять дней после Пасхи в Украине можно ожидать новую вспышку заражений коронавирусом. Она связала это с тем, что в пасхальные дни около 130 тысяч украинцев посетили храмы.
- По данным МИД, за рубежом от коронавируса вылечились 50 граждан Украины. Семеро украинских граждан скончались.