За сутки подтвердили 477 новых случаев коронавируса

По состоянию на утро 25 апреля число инфицированных коронавирусом в Украине выросло до 7647 человек.

Об этом сообщает Минздрав.

В течение 23 апреля получено 477 сообщений о новых подтвержденных случаях.

На амбулаторном лечении находятся 5158 пациента, из них 394 ребенка. Всего госпитализированы 2 489 человек, из них 109 детей и 244 медработника. На аппарате искусственной вентиляции легких находится 103 человека, в том числе один ребенок.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 193 человека, из них 99 мужчин и 94 женщины. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%).

В общем 601 человек уже выздоровел, из них 109 медиков, – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Статистика коронавируса по регионам:

– Винницкая область - 370 случаев;

– Волынская область - 203 случая;

– Днепропетровская область - 195 случаев;

– Донецкая область - 24 случая;

– Житомирская область - 309 случаев;

– Закарпатская область - 260 случаев;

– Запорожская область - 163 случая;

– Ивано-Франковская область - 684 случая;

– Кировоградская область - 283 случая;

– г. Киев - 1122 случая;

– Киевская область - 505 случаев;

– Львовская область - 298 случаев;

– Луганская область - 27 случаев;

– Николаевская область - 103 случая;

– Одесская область - 169 случаев;

– Полтавская область - 161 случай;

– Ровенская область - 437 случаев ;

– Сумская область - 90 случаев;

– Тернопольская область - 532 случая;

– Харьковская область - 118 случаев;

– Херсонская область - 77 случаев;

– Хмельницкая область - 65 случаев;

– Черновицкая область - 1199 случаев;

– Черкасская область - 234 случая;

– Черниговская область - 19 случаев.

Напомним, 22 апреля решением Кабмина карантин в Украине продлили до 11 мая. Премьер Денисы Шмыгаль сообщил, что выход из карантина начнется, если в течение 10 дней суточный прирост заболевших не будет превышать 5%. За последние сутки количество инфицированных выросло на 8,8%.

Фокус разбирался почему ближайший месяц станет решающим в борьбе с эпидемией и когда закончится карантин в Украине. Врач-эпидемиолог Людмила Мухарская считает, что из-за религиозных праздников к 1 мая мы получим значительное увеличение количества заболевших.

Как ранее сообщал Фокус:

Заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак заявила, что примерно через пять-десять дней после Пасхи в Украине можно ожидать новую вспышку заражений коронавирусом. Она связала это с тем, что в пасхальные дни около 130 тысяч украинцев посетили храмы.