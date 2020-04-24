Статистика коронавируса в Украине на 24 апреля: заразились уже 7647 человек

2020-04-24 09:35:00

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За сутки подтвердили 477 новых случаев коронавируса

По состоянию на утро 25 апреля число инфицированных коронавирусом в Украине выросло до 7647 человек. 

Об этом сообщает Минздрав.

В течение 23 апреля получено 477 сообщений о новых подтвержденных случаях.

На амбулаторном лечении находятся 5158 пациента, из них 394 ребенка. Всего госпитализированы 2 489 человек, из них 109 детей и 244 медработника. На аппарате искусственной вентиляции легких находится 103 человека, в том числе один ребенок.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 193 человека, из них 99 мужчин и 94 женщины. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%).

В общем 601 человек уже выздоровел, из них 109 медиков, – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Статистика коронавируса по регионам:

–    Винницкая область - 370 случаев;
–    Волынская область - 203 случая;
–    Днепропетровская область - 195 случаев;
–    Донецкая область - 24 случая;
–    Житомирская область - 309 случаев;
–    Закарпатская область - 260 случаев;
–    Запорожская область - 163 случая;
–    Ивано-Франковская область - 684 случая;
–    Кировоградская область - 283 случая;
–    г. Киев - 1122 случая;
–    Киевская область - 505 случаев;
–    Львовская область - 298 случаев;
–    Луганская область - 27 случаев;
–    Николаевская область - 103 случая;
–    Одесская область - 169 случаев;
–    Полтавская область - 161 случай;
–    Ровенская область - 437 случаев ;
–    Сумская область - 90 случаев;
–    Тернопольская область - 532 случая;
–    Харьковская область - 118 случаев;
–    Херсонская область - 77 случаев;
–    Хмельницкая область - 65 случаев;
–    Черновицкая область - 1199 случаев;
–    Черкасская область - 234 случая;
–    Черниговская область - 19 случаев.

карта, коронавирус

Напомним, 22 апреля решением Кабмина карантин в Украине продлили до 11 мая. Премьер Денисы Шмыгаль сообщил, что выход из карантина начнется, если в течение 10 дней суточный прирост заболевших не будет превышать 5%. За последние сутки количество инфицированных выросло на 8,8%.

Фокус разбирался почему ближайший месяц станет решающим в борьбе с эпидемией и когда закончится карантин в Украине. Врач-эпидемиолог Людмила Мухарская считает, что из-за религиозных праздников к 1 мая мы получим значительное увеличение количества заболевших.

Как ранее сообщал Фокус:

  • Заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак заявила, что примерно через пять-десять дней после Пасхи в Украине можно ожидать новую вспышку заражений коронавирусом. Она связала это с тем, что в пасхальные дни около 130 тысяч украинцев посетили храмы.
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