При тушении пожара пострадал насельник монастыря архимандрит Владимир

В ночь с 23 на 24 апреля в Одессе горел Свято-Успенский Одесский мужской монастырь. Как сообщает пресс-служба ГСЧС, сообщение о возгорании здания поступило в 00:40.

"К месту вызова через 6 минут прибыли первые пожарно-спасательные подразделения. На момент прибытия спасателей наблюдалось возгорание открытым пламенем отдельно расположенной деревянной хозяйственной постройки. Спасатели локализовали пожар в 02:45 и ее ликвидировали в 3:41 на площади 480 кв.м.", – говорится в сообщении пресс-службы.

В результате пожара никто не погиб.

Огонь уничтожил хозяйственное здание, дрова, сено, лакокрасочные материалы в таре. На соседние постройки пламя не распространилось. Причина пожара и ущерб сейчас устанавливаются.

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Представители Одесской епархии УПЦ МП заявили, что пожар в монастыре возник в результате поджога. Об этом сообщается на странице епархии в Facebook.

"В ночь с 23 на 24 апреля в Свято-Успенском Одесском мужском монастыре произошёл крупный пожар, причиной которого, по предварительной версии, стал умышленный поджог", – говорится в сообщении.

Свидетели заявляют о том, что якобы неизвестный бросил бутылки с зажигательной смесью под монастырские машины Toyota Hiace и ВАЗ-2107. Возгорания удалось сразу потушить силами насельников монастыря при помощи огнетушителей.

Как передает Odessa.online, представители Одесской епархии УПЦ заявили, что злоумышленники подожгли территорию сразу в трех местах, а перед этим якобы возле монастыря прогремел взрыв.

Стало также известно, что пострадал насельник Успенского мужского монастыря архимандрит Владимир, который помогал пожарным тушить огонь и упал с забора. Его госпитализировали с переломом ноги.

Как ранее сообщал Фокус:

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