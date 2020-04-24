С начала суток на Донбассе боевики 6 раз нарушили режим тишины, ранены два бойца
2020-04-24 18:58:00
Оккупанты применяли минометы и гранатометы различных систем
С начала суток боевики на Донбассе шесть раз обстреляли позиции украинских военных. Двое военнослужащих были ранены.
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.
Оккупанты применяли минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировано три обстрела: в районе Павлополя из минометов калибра 82 мм боевики выпустили 23 мины, а у Лебединского вели огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. По защитникам Старогнатовки противник вел огонь из стрелкового оружия.
В районе ответственностигруппировки "Север" также произошло три обстрела: по опорным пунктам Объединенных сил рядом с Орехово противник выпустил 20 мин 120-го калибра, а защитников населенного пункта Хутор Вильный враг обстрелял из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
После обеда боевики вели огонь из 82-мм минометов по защитниках Новоалександровки, выпустив 30 мин.
Потери противника уточняются.
Как ранее сообщал Фокус:
- 23 апреля на военном полигоне на Львовщине нашли мертвого курсанта одного из военных вузов с огнестрельным ранением.
- В тот же день на Донбассе погиб украинский военнослужащий Андрей Алешин. Он проходил службу по контракту в составе 28 отдельной горно-штурмовой бригады.
- В зоне боевых действий на Донбассе 22 апреля боевики 8 раз обстреляли позиции Объединенных сил.