За борьбу с COVID-19 врачи получат повышенную заработную плату, – решение Кабмина

2020-04-24 22:59:43

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Кроме надбавки к зарплатам врачей Кабмин решил оплачивать услуги в медучреждениях через Национальную службу здоровья

Врачи, которые борются с коронавирусом, будут получать надбавки до 300% от своей заработной платы. Соответствующее постановление на внеочередном заседании принял Кабмин.

"Этим постановлением мы определили порядок дополнительных выплат сотрудникам медучреждений а также порядок обеспечения пациентов лекарственными средствами и медтоварами", – говорит глава Минздрава Максим Степанов.

Кроме надбавки к зарплатам врачей Кабмин решил оплачивать услуги в медучреждениях через Национальную службу здоровья Украины.

По словам Степанова, закупка услуг планируется с учетом возможности тмедучреждений предоставлять пациентам качественную медпомощь по четырем направлениям:

  • стационарная помощь пациентам с COVID-19;
  • экстренная медпомощь пациентам с подозрением и подтвержденным коронавирусом;
  • медпомощь, которую предоставляют мобильные медицинские бригады;
  • стационарная медпомощь при COVID-19 которая предоставляется отдельными медучреждениями на протяжении апреля 2020 года.

Фокус разбирался, почему ближайший месяц станет решающим в борьбе с эпидемией и когда закончится карантин в Украине.

Как ранее сообщал Фокус:

  • Заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак заявила, что примерно через пять-десять дней после Пасхи в Украине можно ожидать новую вспышку заражений коронавирусом. Она связала это с тем, что в пасхальные дни около 130 тысяч украинцев посетили храмы.
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