Статистика коронавируса в Украине на 26 апреля: на 6% выросло количество зараженных за сутки
2020-04-26 09:42:54
Всего в Украине с начала эпидемии заразились 8617 человек
В Украине за сутки подтвердили 492 новых случая коронавируса. Всего с начала эпидемии заразились 8617 человек. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здравоохранения Минздрава.
На амбулаторном лечении находятся 5867 пациентов, из них 471 ребенок и 1391 медработник. Всего госпитализированы 2750 человек, из них 115 детей и 284 медики. На аппарате искусственной вентиляции легких находится 107 человек, в том числе один ребенок и 7 медиков.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 209 человек (8 новых смертей за сутки), среди них- 108 мужчин и 101 женщина. 86% среди умерших составляют лица в возрасте от 50 лет (86%).
Также в Украине уже выздоровели 840 пациентов (58 человек за сутки), в том числе 162 медика.
Статистика коронавируса по регионам:
- Винницкая обл. - 388 случаев (64 выздоровели)
- Волынская обл. - 241 случай (48 выздоровели)
- Днепропетровская обл. - 292 случая (13 выздоровели)
- Донецкая обл. - 29 случаев (10 выздоровели)
- Житомирская обл. - 348 случаев (10 выздоровели)
- Закарпатская обл. - 329 случаев (30 выздоровели)
- Запорожская обл. - 182 случая (39 выздоровели)
- Ивано-Франковская обл. - 731 случай (65 выздоровели)
- м. Киев - 1188 случаев (60 выздоровели)
- Киевская обл. - 542 случая (49 выздоровели)
- Кировоградская обл. - 323 случая (54 выздоровели)
- Львовская обл. - 348 случаев (56 выздоровели)
- Луганская обл. - 29 случаев (3 выздоровели)
- Николаевская обл. - 111 случаев;
- Одесская обл. - 220 случаев (9 выздоровели)
- Полтавская обл. - 172 случая (14 выздоровели)
- Ровенская обл. - 508 случаев (46 выздоровели)
- Сумская обл. - 95 случаев (48 выздоровели)
- Тернопольская обл. - 607 случаев (58 выздоровели)
- Харьковская обл. - 147 случаев (15 выздоровели)
- Херсонская обл. - 87 случаев (15 выздоровели)
- Хмельницкая обл. - 70 случаев (16 выздоровели)
- Черкасская обл. - 257 случаев (55 выздоровели)
- Черновицкая обл. - 1341 случай (60 выздоровели)
- Черниговская обл. - 32 случая (3 выздоровели).
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что постепенный выход Украины из карантина может начаться при двух основных условиях. Первое условие – в течение десяти дней процент выявленных больных коронавирусом не меняется или остается в пределах 5%. За минувшие стуки количество инфицированных выросло на 6,05%. Второе условие – больницы заполнены пациентами с COVID-19 менее чем на половину.
Фокус разбирался, почему ближайший месяц станет решающим в борьбе с эпидемией и когда закончится карантин в Украине.
Как ранее сообщал Фокус:
- Кабинет министров Украины разработал план выхода из карантина, который был введен из-за распространения коронавируса.
- 22 апреля решением Кабмина карантин в Украине продлили до 11 мая.
- Заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак заявила, что примерно через пять-десять дней после Пасхи в Украине можно ожидать новую вспышку заражений коронавирусом.