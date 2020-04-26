Статистика коронавируса в Украине на 26 апреля: на 6% выросло количество зараженных за сутки

2020-04-26 09:42:54

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Всего в Украине с начала эпидемии заразились 8617 человек

В Украине за сутки подтвердили 492 новых случая коронавируса. Всего с начала эпидемии заразились 8617 человек. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здравоохранения Минздрава.

На амбулаторном лечении находятся 5867 пациентов, из них 471 ребенок и 1391 медработник. Всего госпитализированы 2750 человек, из них 115 детей и 284 медики. На аппарате искусственной вентиляции легких находится 107 человек, в том числе один ребенок и 7 медиков.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 209 человек (8 новых смертей за сутки), среди них- 108 мужчин и 101 женщина. 86% среди умерших составляют лица в возрасте от 50 лет (86%).

Также в Украине уже выздоровели 840 пациентов (58 человек за сутки), в том числе 162 медика.

Статистика коронавируса по регионам:

  • Винницкая обл. - 388 случаев (64 выздоровели)
  • Волынская обл. - 241 случай (48 выздоровели)
  • Днепропетровская обл. - 292 случая (13 выздоровели)
  • Донецкая обл. - 29 случаев (10 выздоровели)
  • Житомирская обл. - 348 случаев (10 выздоровели)
  • Закарпатская обл. - 329 случаев (30 выздоровели)
  • Запорожская обл. - 182 случая (39 выздоровели)
  • Ивано-Франковская обл. - 731 случай (65 выздоровели)
  • м. Киев - 1188 случаев (60 выздоровели)
  • Киевская обл. - 542 случая (49 выздоровели)
  • Кировоградская обл. - 323 случая (54 выздоровели)
  • Львовская обл. - 348 случаев (56 выздоровели)
  • Луганская обл. - 29 случаев (3 выздоровели)
  • Николаевская обл. - 111 случаев;
  • Одесская обл. - 220 случаев (9 выздоровели)
  • Полтавская обл. - 172 случая (14 выздоровели)
  • Ровенская обл. - 508 случаев (46 выздоровели)
  • Сумская обл. - 95 случаев (48 выздоровели)
  • Тернопольская обл. - 607 случаев (58 выздоровели)
  • Харьковская обл. - 147 случаев (15 выздоровели)
  • Херсонская обл. - 87 случаев (15 выздоровели)
  • Хмельницкая обл. - 70 случаев (16 выздоровели)
  • Черкасская обл. - 257 случаев (55 выздоровели)
  • Черновицкая обл. - 1341 случай (60 выздоровели)
  • Черниговская обл. - 32 случая (3 выздоровели).

карта распространения коронавиурса в украине на 26 апреля

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что постепенный выход Украины из карантина может начаться при двух основных условиях. Первое условие – в течение десяти дней процент выявленных больных коронавирусом не меняется или остается в пределах 5%. За минувшие стуки количество инфицированных выросло на 6,05%. Второе условие – больницы заполнены пациентами с COVID-19 менее чем на половину.

Фокус разбирался, почему ближайший месяц станет решающим в борьбе с эпидемией и когда закончится карантин в Украине.

Как ранее сообщал Фокус:

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