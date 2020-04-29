"Убери или сломаю". В полиции прокомментировали нападение на журналиста Громадського под Кабмином

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа

Сотрудники полиции применили силу в отношении журналиста "Громадського" Богдана Кутепова, который вел прямой эфир во время акции протеста под Кабинетом министров. Как сообщает издание, на журналиста напали за то, что он находился в "зеленой зоне". Конфликт журналиста и полицейских попал в эфир.

"Журналисты вели трансляцию с холма в парке напротив Кабмина. К ним подошли несколько полицейских ТОР (подразделение патрульной полиции по охране общественного порядка - ред.) и сказали покинуть эту территорию. Кутепов пояснил, что имеет "служебную необходимость" снимать с того места, где лучше видно протест. Он также спрашивал сотрудников полиции, почему они должны уйти с этого места, на что полицейские сказали "или забираешь (камеру – ред.), или я сломаю". С этими словами на журналистов напали и вытолкнули из газона. Все это происходило в прямом эфире", – сказано в заявлении издания.

В Национальной полиции Киева уже отреагировали на инцидент. Как сказано на официальном сайте ведомства, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

"Чтобы выяснить все обстоятельства инцидента, на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Печерского управления полиции. Проводится проверка, материалы которой будут переданы в Государственное бюро расследований для принятия процессуального решения", - говорится в заявлении полиции.

Напомним, что сегодня в Киеве под зданием Кабмина проходит акция протеста представителей малого бизнеса. Они требуют смягчить условия карантина с первого мая и разрешить малому бизнесу работать с соблюдением всех необходимых санитарных правил.

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