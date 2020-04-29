В Украине откроются 872 рынка: за каждым будут следить по два инспектора Госпотребслужбы

Рынки открывают при условии соблюдения санитарных норм

Вскоре в Украине будет возобновлена ​​работа 872 продовольственных рынков. На каждом из них будут работать два инспектора Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпотребслужбы) для контроля соблюдения санитарных норм. Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, передает "Укринформ".

"Последние несколько дней мы говорили о функционировании и открытии продовольственных рынков. На Кабмине было принято соответствующее постановление, которое будет завтра опубликована в "Урядовом курьере", после чего деятельность продовольственных рынков в Украине будет восстановлена", – сказал министр.

Он напомнил, что рынки открывают при условии соблюдения санитарных норм.

в последние дни по всей Украине прокатилась волна протестов против закрытия продовольственных рынков. Подобные митинги прошли в Кривом Роге, Краматорске и других городах. Накануне в знак протеста против закрытия оптового овощного рынка под Херсоном перекрыли мост через Днепр местные фермеры.

27 апреля мэр Львова Андрей Садовой обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю и главному санитарному врачу Виктору Ляшко с просьбой разрешить возобновить работу продуктовых рынков в городе.

Кабинет министров 29 апреля разрешил открыть продовольственные рынки с 1 мая при соблюдении правил, разработанных Министерством здравоохранения и Минэкономики. Речь на заседании правительства шла об открытии более чем 280 продовольственных рынков по всей территории страны

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