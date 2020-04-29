Бронетехнику, вооружение и боеприпасы нашли в нескольких схронах

На территории Донецкой и Днепропетровской областей обнаружен самый крупный с начала боевых действий на Донбассе незаконный арсенал оружия. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Бронетехнику, вооружение и боеприпасы нашли в нескольких схронах. Среди найденного – боевая машина пехоты БМП-2К, бронетранспортер БТР-70, противотанковая пушка МТ-12 "Рапира", два 120 мм миномета 2Б1 и 82 мм миномет "Василек", две 30 мм автоматические пушки 2А42, 63 противотанковых управляемых ракетных комплекса 9К111 "Фагот".

Также в арсенале нашли противотанковое ружье Дегтярева, станковый автоматический гранатомет АГС-17, 25 различных автоматов Калашникова, ручной пулемет РПК, пулемет "Максим", два пулемета ПКТ, пулемет ДШК, гранатометы РПГ, три единицы оружия неизвестного образца калибра 7,62 мм и 12,7 мм, 9 мм, а также пистолет АПС.

По предварительным подсчетам, в схронах обнаружили около 100 тонн боеприпасов, тысячи различных мин, более тысячи боевых гранат, десятки тысяч патронов калибра 12,7 мм, 14,5 мм, 23 мм и около полумиллиона патронов калибра 5,45 мм и 7,62 мм.

В штабе ООС отметили, что сейчас продолжаются обыски и следственные действия, направленные на установление происхождения оружия и причастных лиц. Возбужено уголовное дело по статье о незаконном обращении оружия и боеприпасов (ч.1 ст.263 УК Украины).

Как ранее сообщал Фокус:

Ранее сотрудники луганской полиции вместе с СБУ предотвратили вывоз из области крупного арсенала оружия и боеприпасов. В микроавтобусе Volkswagen Transporter, который 12 марта остановили на блокпосту между Лисичанском и Бахмутом, нашли три РПГ-7, пулемет Калашникова танковый, пулемет "Утес", пять ручных пулеметов Калашникова, около 2500 патронов калибра 7,62 мм и больше 1000 патронов калибра 5,45 мм.

Сотрудники Службы безопасности Украины задержании группу преступников в Киеве, которые наладили ремонт устаревшего оружия и занимались его сбытом.