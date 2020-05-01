Статистика коронавируса в Украине на 1 мая: 455 новых случаев и 11 смертей за сутки

За сутки вылечились 175 человек

По состоянию на утро 1 мая в Украине подтвержден 10861 случай COVID-19, из них 455 - за последние сутки. Всего коронавирусом заразились 754 детей и 2154 медиков. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья в Facebook.

Дома лечились или еще лечатся 7526 пациентов (из них 610 детей и 1785 медработников). Всего госпитализированы были 3335 человек (144 детей и 369 медиков). В подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 143 человека, в том числе один ребенок и 10 медиков.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 272 человека (11 новых смертей за сутки), из них 16 медработников. 85% всех умерших были старше 50 лет.

По состоянию на 1 мая выздоровели 1413 пациентов (в том числе 311 медработников). За сутки вылечились 175 человек.

Статистика коронавируса по регионам:

Винницкая обл. - 425 (145 выздоровели)

Волынская обл. - 307 (64 выздоровели)

Днепропетровская обл. - 364 (63 выздоровели)

Донецкая обл. - 70 (12 выздоровели)

Житомирская обл. - 390 (23 выздоровели)

Закарпатская обл. - 432 (53 выздоровели)

Запорожская обл. - 260 (61 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. - 899 (72 выздоровели)

м. Киев - 1453 (80 выздоровели)

Киевская обл. - 694 (74 выздоровели)

Кировоградская обл. - 392 (114 выздоровели)

Львовская обл. - 454 (87 выздоровели)

Луганская обл. - 35 (5 выздоровели)

Николаевская обл. - 126 (6 выздоровели)

Одесская обл. - 296 (17 выздоровели)

Полтавская обл. - 211 (22 выздоровели)

Ровенская обл. - 658 (62 выздоровели)

Сумская обл. -103 (62 выздоровели)

Тернопольская обл. - 793 (93 оужалы)

Харьковская обл. - 274 (26 выздоровели)

Херсонская обл. - 120 (44 выздоровели)

Хмельницкая обл. - 92 (26 выздоровели)

Черкасская обл. - 296 (63 выздоровели)

Черновицкая обл. - 1667 (123 выздоровели)

Черниговская обл. - 50 (6 выздоровели).

Как ранее сообщал Фокус:

22 апреля решением Кабмина карантин в Украине продлили до 11 мая.

А президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что постепенный выход Украины из карантина может начаться при двух основных условиях.