Статистика коронавируса в Украине на 2 мая: 550 новых случаев и 11 411 – с начала эпидемии
2020-05-02 10:09:03
На госпитализации сейчас находятся 3 452 человека
По Украине на утро 2 мая официально подтверждены 11 411 случаев коронавируса и 279 летальных исходов. Об этом сообщает Центр общественного здоровья.
За прошедшие сутки врачи диагностировали 550 новых случаев COVID-19.
На амбулаторном лечении сейчас находятся 7 960 пациентов, в больницах лежит еще 3 452 человека.
К аппаратам ИВЛ подключены 151 больных (среди них – один ребенок и 12 медиков).
Из 279 умерших от коронавируса 17 – медики. 86% от всех летальных исходов составляют люди в возрасте от 50 лет.
1498 пациентов уже выхдоровели, в т.ч. 335 медиков.
Общая статистика по областям выглядит следующим образом:
Винницкая обл. - 427 случаев
Волынская обл. - 315 случаев
Днепропетровская обл. - 436 случаев
Донецкая обл. - 70 случаев
Житомирская обл. - 393 случая
Закарпатская обл. - 496 случаев
Запорожская обл. - 267 случаев
Ивано-Франковская обл. - 942 случаев
Киев - 1 494 случаев
Киевская обл. - 747 случаев
Кировоградская обл. - 394 случаев
Львовская обл. - 465 случаев
Луганская обл. - 37 случаев
Николаевская обл. - 126 случаев
Одесская обл. - 329 случаев
Полтавская обл. - 212 случаев
Ровенская обл. - 689 случаев
Сумская обл. - 105 случаев
Тернопольская обл. - 823 случая
Харьковская обл. - 311 случаев
Херсонская обл. - 121 случай
Хмельницкая обл. - 98 случаев
Черкасская обл. - 304 случаев
Черниговская обл. - 51 случай
Черновицкая обл. - 1754 случая
Как ранее сообщал Фокус:
- 22 апреля решением Кабмина карантин в Украине продлили до 11 мая.
- На днях премьер Денис Шмыгаль представил план выхода из карантина и сказал, что его разные этапы могут начаться одновременно.
- А президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что постепенный выход Украины из карантина может начаться при двух основных условиях.
- По словам главы МОЗ Максима Степанова, если украинцы будут придерживаться рекомендаций и плана Минздрава, пика эпидемии можно будет избежать.