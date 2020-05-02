У Зеленского назвали пранком угрозы от имены замглавы ОП мэру Черкасс

"Завтра можете оказаться под клетчатым одеялом", – писал пользователь с именем Сергей Трофимов мэру Черкасс, который решил досрочно ослабить карантин

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, которому вчера президент Владимир Зеленский передал "пламенный привет" из-за решения о досрочном ослаблении карантина, опубликовал переписку с якобы первым замглавы ОП Сергеем Трофимовым.

В переписке пользователь, подписанным именем Сергей Трофимов, писал: "В следующий раз будут не приветы, а действия. Я вас последний раз предупреждаю и советую успокоить свои таланты".

На вопрос Бондаренко, можно ли расценивать эти сообщения как угрозы, последовал ответ: "Это не угрозы, а последнее предупреждение. Мы никогда не угрожаем, мы действуем. Завтра можете оказаться под клетчатым одеялом".

Переписку Бондаренко опубликовал вчера поздно вечером. Сегодня утром Офис президента сообщил, что Трофимов не общался с мэром Черкасс смс-сообщениями.

"Очевидно, городской глава стал жертвой банального пранка и сделал из этот поспешные политические выводы", – говорят в ОП.

В то же время, в Офисе президента отметили, что этот "пранк" "никак не повлияет на ход событий". "Именно действия городского главы и горсполкома, а не их высказывания, должны получить надлежащую юридическую оценку", – говорится в сообщении.

"При оценке нужно учесть, что Украина – унитарное государство, а органы власти и местного самоуправления должны действовать исключительно в соответствии с определенными законом полномочиями", – отметили в ОП.

Как ранее сообщал Фокус:

30 апреля горисполком Черкасс принял решение существенно смягчить карантин в городе. В частности, с 1 мая разрешили открыть летные площадки ресторанов и кафе, возобновить работу части непродовольственных магазинов и открыли для посещения парки и скверы. При этом такое решение противоречит постановлению правительства.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что решение местной власти открыть магазины и летние террасы кафе могут свести к нулю проделанную за полтора месяца работу по борьбе с карантином и могут привести к катастрофическим последствиях.

Глава МВД Арсен Аваков пригрозил мэру Черкасс Анатолию Бондаренко жесткой реакцией за решение преждевременно смягчить карантин в городе. Нацполиция уже начала уголовное производство по ст. 325 УК (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений).