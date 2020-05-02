Утром Киев поднимался на второе место в рейтинге городов с самым грязным воздухом

Но сейчас качество воздуха в столице немного улучшилось и Киев опустился в "топе" на седьмую строчку

Сегодня утром Киев вновь оказался на верху "топа" городов мира с самым загрязненным воздухом. Об этом свидетельствуют данные Air Visual.

По состоянию на 9 утра индекс загрязнения воздуха в столице составлял 128 при допустимой норме в 50. Тогда Киев в рейтинге опережал только Пекин.

Сейчас качество киевского воздуха улучилось и столица Украины опустилась в рейтинге с 99 пунктами на 7 строчку.

По данным Saveecobot, наиболее загрязненный воздух в Киеве – в центре города и на Осокорках. 152 пункта также зарегистрировано на выезде из Киева, по Одесской трассе.

Самый высокий уровень загрязнения воздуха в Киеве фиксировали 5 апреля, а также в период с 17 по 19 число прошлого месяца.

16 апреля Киев накрыла пылевая буря, после чего в воздухе столицы зафиксировали повышение вредных веществ. По сравнению с предыдущими днями, воздух в Киеве испортился в несколько раз. В КГГА сообщили, что причиной послужили пожары в Житомирской области и Чернобыльской зоне, а также северо-западный ветер.

Из-за загрязнения воздуха на улицы столицы выехала поливо-моечная техника "Киевавтодора", а мэр Виталий Кличко лично съездил в Чернобыльскую зону и сообщил, что радиация там в норме.

Как ранее сообщал Фокус:

13 апреля Верховная Рада ужесточила наказание за загрязнение воздуха, вырубку лесов и сжигание растительности. В частности, за поджог травы штрафы увеличили в 18 раз.