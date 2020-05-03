Мэры Львова и Ивано-Франковска вступились за коллегу из Черкасс в скандале с досрочным смягчением карантина

Андрей Садовый считает, что правительство должно делегировать городам больше самостоятельности в вопросе карантинных ограничений

Мэр Львова Андрей Садовый и мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив выразили поддержку мэру Черкасс Анатолию Бондаренко, в отношении которого было возбуждено уголовное дело из-за решения о досрочном смягчении карантина в городе.

Садовый у себя в Facebook призвал "прекратить любые преследования мэра Черкасс". По его мнению, принимая решение о смягчении карантина, Бондаренко выражал мнение общества. Мэр Львова считает, что правительство должно делегировать городам больше самостоятельности в вопросе карантинных ограничений.

"Нам нужно единство и здравый смысл", – написал Садовой.

Марцинкив, в сою очередь, у себя в Facebook заявил, что, открывая уголовные дела на мэров городов, власть в Киеве хочет "уничтожить местное самоуправление".

"Забрали средства у общин, закрепостили украинцев относительно выезда за границу, продали землю, обманули с доплатами медикам! Поддерживаю мэра Черкасс Боднаренко. Карантин один для всех, а не для избранных", — написал Марцинкив.

Напомним, мэр Черкасс Анатолий Бондаренко записал видеообращение к президенту Владимиру Зеленскому, в котором заявил, что город будет сопротивляться в случае преследования за досрочное смягчение карантина.

Как ранее сообщал Фокус:

30 апреля горисполком Черкасс принял решение существенно смягчить карантин в городе. В частности, с 1 мая разрешили открыть летные площадки ресторанов и кафе, возобновить работу части непродовольственных магазинов и открыли для посещения парки и скверы. При этом такое решение противоречит постановлению правительства.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что решение местной власти открыть магазины и летние террасы кафе могут свести к нулю проделанную за полтора месяца работу по борьбе с карантином и могут привести к катастрофическим последствиях.

Глава МВД Арсен Аваков пригрозил мэру Черкасс Анатолию Бондаренко жесткой реакцией за решение преждевременно смягчить карантин в городе. Нацполиция уже начала уголовное производство по ст. 325 УК (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений).